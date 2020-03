Barcelone ajoute et suit: 5-0 à Madrid et dix-neuvième victoire à Iberdrola | Sports pratiques

Il Barcelone encore insoluble dans le Première Iberdrola en marquant ce dimanche 5-0 à Madrid CFF, qui ajoute 19 victoires en 21 matchs, n’a rapporté que deux nuls et mène douze points à Athlète de Madrid, qui cet après-midi recevra (18 heures) à la Royal Society.

Jenni Beautiful triplet

Seulement 21 minutes ont enduré les joueurs du club madrilène jusqu’à Jenni Beautiful Il a ouvert le compte qu’il compléterait plus tard avec deux buts (51 et 73) pour s’établir comme le meilleur buteur du championnat avec 23 buts. Les deux autres buts du Barça les ont signés Vicky Losada à une demi-heure et fermé à 94 hollandais Stefanie van der Gragt..

Si mercredi dernier en quart de finale de la Copa de la Reina, le Barça avait besoin de 120 minutes pour atteindre le bord du temps supplémentaire pour vaincre le combatif Deportivo Abanca avec un but français Kheira Hamraoui, n’a donné aujourd’hui aucune option à Madrid.

Il Lift il est fort en troisième position, maintenant deux points derrière Atleti, grâce à sa victoire de 0-2 samedi à domicile Séville avec des objectifs de Alba Redondo et Eva Navarro à chaque fois. Les sevillistas seront les rivales de Barcelone en demi-finale de la Copa de la Reina.

Grand retour du Deportivo

Remplacement du bâton qui signifiait son élimination en coupe face à Barcelone dans 120 des prolongations, le Sports il a signé aujourd’hui qu’il est l’un des grands du football féminin en remontant dans une seconde moitié effrénée pour Talon, qui est allé 3-0 et dans les dix dernières minutes, quatre de l’équipe de la Rioja en charge de l’équipe japonaise à Valdebebas Maya Yamamoto, deux vénézuéliens Michelle Romero et la dentelle de Lourdes Moreno.

Le EDF Logroño, brillants demi-finalistes de la Copa de la Reina dans laquelle l’Athletic sera mesuré à Las Gaunas, ne sont pas passés aujourd’hui du tirage au sort à Huelva contre le Sportif et les objectifs respectifs de Sandra Castelló et l’équato-guinéen Jade boho.

Il Granadilla Tenerife a gagné 2-0 samedi à Valence, avec un doublé de Cristina Martín-Prieto, pour terminer neuvième, tandis que le che ne quitte pas l’avant-dernière position.

Un pas en avant important Betis ce midi pour sortir de la zone de danger grâce à sa victoire 0-2 dans le fief du Ray Vallecano et objectifs des Néerlandais Merel Van Dongen dans le dernier souffle de la première moitié et le Camerounais Michaela Abam À la fin de la réunion. Ainsi, les Betics sont placés trois points plus bas et les vallées restent à la huitième place.

En plus des éléments mentionnés Atlético de Madrid-Real Sociedad, la journée se termine cet après-midi avec le Athletic-Espanyol.

