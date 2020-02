Barcelone, finaliste de la Super Coupe après une formidable victoire contre l’Atletico | Sports pratiques

Il Barcelone maintient sa marche imparable dans le football féminin espagnol en battant jeudi à Athlète de Madrid par 2-3 et se qualifier pour la grande finale dimanche de la Super Cup avant le Société réelle, dans un match passionnant joué au stade Helmántico de Salamanque.

L’équipe de culé est toujours en état de grâce, leader de la Première Iberdrola, dans le quart de la Ligue des champions, qui aura l’Atlético comme rival, et maintenant finaliste de la première édition de cette Super Coupe d’Espagne

Comeback

Quand ils n’ont pris que quatre minutes de jeu, les Anglais Toni Duggan profité d’une erreur défensive de son équipe du Barça pour relier un tir du pied gauche de l’avant de la zone et battre fort au poteau pour Chiffons Sandra.

Le but athlétique a incité les joueurs de Lluis Cortés, ce qui a été fait avec le domaine de la réunion. Après un premier avertissement dangereux de Marional Caldentey à la barre transversale une minute plus tard, dans le 12ème, il a égalé Patri Pebble avec un autre joint imposant auquel rien ne pouvait faire Lola Gallardo.

Bien que la possession soit claire pour les joueurs de Barcelone, les athlètes n’ont jamais abandonné et dans une contre-attaque le Mexicain Charlyn corral Il a tiré le bâton après une habile affectation du Brésilien Ludmila Da Silva.

Mais les espoirs des matelas ont été frustrés dans les 24 lorsque les Néerlandais Lieke Martens Il a marqué le deuxième dans un tir à l’intérieur de la zone et trois de la pause du Nigérian Asisat Oshoala scellé le troisième avec un en-tête précis.

Si tout semblait être une nette victoire pour Barcelone, malgré le fait que Oshoala ait été quelque peu annulé en raison d’une faute précédente, le match a retrouvé toute l’excitation quand en 61 raccourcis les différences de Corral avec un tir croisé imparable.

Jusqu’à la fin, la tension et la remise des deux concurrents étaient dignes de mention, mais les Catalans ont su garder l’avantage à mesurer dimanche à la Royal Society dimanche à midi sur la même scène.

Baños met le Real en finale

Les deux Leire Baños à la 17e minute de jeu, il a servi mercredi Société réelle pour devenir la première finaliste (1-0) de la Super Coupe féminine dans cette première édition de la compétition qui se joue à Salamanque, au stade Helmántico.

Ce fut un match passionnant entre deux des meilleures équipes nationales de football féminin. Levante et Real Sociedad ils ont déployé leurs meilleures armes, les deux équipes ont eu des options, mais à la fin ils viennent de terminer de voir l’actuel champion du Coupe de la Reine, cela revient à une autre grande finale et cela montre encore une fois que c’est une de ces équipes qui se débrouille très bien dans les grands matchs et les grandes étapes.

