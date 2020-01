Barquero-Cònsul termine quatorzième en Europe | Sports pratiques

Laura Barquero et Ton Cònsul ont terminé en quatorzième position dans la catégorie des couples au concours européen de patinage artistique à Graz (Autriche), après avoir échoué dans le programme libre.

La victoire est allée à Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii qui a mené le grand domaine russe dans cette spécialité, puisque les trois places sur le podium étaient de cette nationalité. Boikova et Kozlovskii, qui ont terminé troisièmes du passé européen, ont ajouté 234,58 points et ont terminé devant Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (208,58), finalistes mondiaux actuels, et Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin (206,53). , qui a complété le podium russe.

Laura Barquero et Ton Consul ont ajouté 88,89 dans le programme libre qui, avec les 46,79 du programme court jeudi dernier, représentent un total de 135,68 points, loin des 159,96 qui ont la meilleure note.

L’objectif de ce nouveau couple à Graz était d’égaler la septième place atteinte par Barquero l’année dernière, avec Aritz Maestu, puis en tant que partenaire.

Dans la modalité des couples ont également participé Dorota Broda et Pedro Betegón, qui n’a pas réussi à atteindre la finale, après avoir terminé à la dix-septième place.

