L’Australienne et numéro un mondiale, Ashleigh Barty, a battu l’Espagnole Garbiñe Muguruza 6-1, 6-7 (3) et 6-2, et a atteint les demi-finales de l’Open du Qatar.

Le revers à une main de Barty et son plus grand succès dans le troisième set ont rejoint pour vaincre Garbiñe par une nuit froide.