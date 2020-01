BBVA gagne 3 512 millions en 2019, 35% de moins, pour les affaires aux États-Unis | Les entreprises

BBVA a réalisé un bénéfice net de 3512 millions d’euros en 2019, soit 35% de moins, après la réduction, en 1318 millions, de la valeur de sa filiale américaine. et en l’absence d’extraordinaire constatée en 2018 pour la cession de BBVA Chili

Dans un fait pertinent renvoyé vendredi à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), BBVA Il a expliqué que sans tenir compte de l’ajustement de l’écart d’acquisition aux États-Unis, le bénéfice du groupe aurait atteint 4 830 millions en 2019 (2,7% de plus), “le plus haut depuis 2009”.

Cet ajustement, effectué au dernier trimestre de l’année, a fait qu’entre septembre et décembre 2019 BBVA a enregistré des pertes de 155 millions d’euros.

Fin 2019, le taux de délinquance du groupe s’établit à 3,8%, “le plus bas de la dernière décennie”, et le taux de couverture à 77%, tandis que le solde douteux baisse de 2,1 %, mettant en évidence la réduction en Espagne due en grande partie aux ventes de portefeuilles de prêts en souffrance.

Le ratio de fonds propres le plus élevé, CET1 “à pleine charge”, a atteint 11,74% “, avec une augmentation très importante sur l’année”, a déclaré le président de BBVA, Carlos Torres.

Selon les comptes bancaires, les charges d’exploitation ont augmenté de 1,7%.

En ce qui concerne les principales marges du compte de résultat, le taux d’intérêt a atteint 18 202 millions d’euros, 3,5% de plus, tandis que les commissions nettes ont également augmenté de 3,2%, à 5 033 millions.

La marge brute s’est établie à 24 542 millions, en hausse de 3,3%, tandis que le net a augmenté de 4,9%, à 12 639 millions.

Les prêts et avances bruts aux clients ont augmenté de 2,2% en 2019 et les ressources clients de 3,8%.

Par zones géographiques, le Mexique reste le principal moteur du groupe, puisqu’il a contribué à hauteur de 44,8%; suivie de l’Espagne avec 23%; Amérique du Sud, 12%; États-Unis, 9,8% et Turquie, 8,4%.

Au Mexique, le résultat net a atteint 2 699 millions d’euros; en Espagne, 1 386 millions; en Amérique du Sud, 721 millions; aux USA 590 millions, et en Turquie, 506 millions.

BBVA Il note également que la base de clientèle numérique et mobile du groupe continue de croître, avec plus de 50% des utilisateurs opérant via les canaux mobiles.

Les ventes numériques ont également évolué positivement en 2019.

Revenus récurrents

Torres Vila a expliqué vendredi, après la publication des résultats correspondant au quatrième trimestre 2019, que «BBVA a réalisé d’excellents résultats en 2019, grâce à des revenus récurrents records».

Ceci, conjugué à une gestion exemplaire des coûts, a permis de réaliser que «nous avons réalisé un bénéfice sans singulier de 4 830 millions d’euros, le plus important depuis 2009».

Il a également souligné que le taux de défaut était de 3,8%, le plus bas de la dernière décennie, et le ratio de fonds propres à 11,74%, avec une augmentation très importante sur l’année.

“Et tout cela, nous l’avons atteint, dans un environnement très complexe du point de vue macroéconomique marqué par les tensions commerciales et les faibles taux d’intérêt”, a-t-il rappelé.

Torres Vila a également souligné qu’en 2019, le «modèle diversifié et la stratégie différentielle, ainsi que l’accent continu sur la création de valeur pour nos actionnaires, nous ont permis d’atteindre un rendement de 12%, leader du secteur bancaire européen».