Be.fan est né, la startup qui extrait des analyses de l’e-sport en temps réel | Communiqués

Cette entreprise espagnole créée par des professionnels possédant une vaste expérience dans le secteur du sport électronique aide les marques et les annonceurs intéressés par l’écosystème à mieux comprendre les consommateurs et à lancer leurs campagnes. Be.fan accueille des milliers de fans qui montrent leur passion dans un environnement gamifié, tandis que leur activité permet aux entreprises d’extraire des millions de données mensuelles vérifiées via la blockchain. En 6 mois, la startup a obtenu plus de 80 millions de données.

Le secteur Esports ou sport électronique dispose déjà d’un nouvel acteur capable de fournir des données et des statistiques intéressantes à tous les agents de l’écosystème intéressés à connaître plus en profondeur les informations des clubs, compétitions, etc.

Befan Il s’agit d’une nouvelle startup madrilène qui développe des services technologiques pour les sports électroniques et qui permet un suivi en temps réel de leurs préférences, afin que les agences et les marques puissent demander une analyse personnalisée pour mieux comprendre le consommateur gamer.

Ils l’obtiennent à offrir aux fans d’Esports une plateforme de divertissement gamifiée, où ils peuvent suivre et profiter de leur contenu préféré tout en fournissant leurs informations, le tout dans un environnement sans friction pour l’utilisateur et dans le plein respect de leur vie privée.

En 2019, deux tests pilotes physiques ont été réalisés en collaboration avec ENCOM, organisateur de Dreamhack Valencia et Seville 2019, qui a confirmé le succès et l’intérêt de 65 000 visiteurs pour avoir démontré sa passion pour la compétition lors d’événements physiques avec le même outil. De plus, cela a permis aux exposants d’obtenir une solution complète sur l’avis et les préférences et un contrôle des flux sur le consommateur en cas de manifestation.

Ce processus reste vérifié par blockchain, dans un environnement où les utilisateurs sont récompensés directement pour les informations qu’ils fournissent et vérifient, permettant aux entreprises avoir des informations avec la garantie qu’elles n’ont pas été manipulées.

Il y a quelques jours, il a été officiellement présenté Première collaboration de Be.fan avec son premier partenaire, le club de référence national de Fortnite et CSGO, KPI-Gaming, ce qui permet à cette entité d’anticiper le marché en connaissant les tendances actuelles.

De plus, Be.fan espère se développer cette année à travers plus d’accords. «Tout au long de 2020, nous annoncerons de nouvelles collaborations avec différents agents du secteur engagés dans l’innovation, d’agences, de clubs ou de ligues. Nos outils permettent aux entreprises de prendre de meilleures décisions car elles peuvent personnaliser les informations qu’elles souhaitent capturer. », A déclaré Michael Doyle, fondateur de Be.fan.

Dans ses six premiers mois de vie Be.fan a réussi à générer plus de 80 millions de données sur ses utilisateurs et a atteint une rétention plus élevée que d’autres plateformes sociales, telles que Twitch.tv, Facebook ou Twitter.

À propos de be.fan

Be.fan est la première plateforme espagnole qui introduit le Big Data et la blockchain dans le monde des sports électroniques, permettant aux annonceurs et aux marques de générer des statistiques sur les compétitions et les clubs d’esports en temps réel. La startup reçoit des informations de milliers de fans qui fournissent des données dans un environnement gamifié dans lequel ils reçoivent des récompenses pour leurs contributions.

