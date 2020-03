Béatrice Alemagna, Jonathan Stroud et Laia Aguilar, au dixième festival FLIC | Culture et divertissement

L’illustratrice Beatrice Alemagna et les écrivains Jonathan Stroud et Laia Aguilar sont à l’affiche de l’affiche de la dixième édition du festival FLIC, consacrée à la littérature jeunesse et jeunesse, qui se tiendra les 13 et 14 mars au Museu del Disseny de Barcelone.

Le FLIC, qui a réuni plus de 14 000 personnes l’an dernier, organisera des expériences littéraires, des jeux, des ateliers, des présentations de livres, des conférences et une foire de création littéraire, entre autres activités destinées à toute la famille.