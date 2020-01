Beauté propre: comment l’embrasser | Conseils de beauté propre

Oubliez les régimes à la mode et coupez l’alcool – cette année, un régime de beauté plus propre est ce dont il s’agit

Photo: iStock

Historiquement, lorsque nous avons essayé de nettoyer notre acte, nos objectifs d’auto-amélioration ont tourné autour de l’alimentation et de l’exercice. Mais, de plus en plus, nous prenons conscience des produits chimiques qui entrent en contact avec notre peau chaque jour, via nos régimes de beauté. Aujourd’hui, 59% des femmes de plus de 35 ans et 73% des 20-35 ans recherchent davantage de produits de beauté naturels destinés à améliorer leur santé globale. Alors, comment pouvons-nous passer à une routine de beauté propre?

Opter pour des produits de beauté plus propres et sans toxines est un acte de soins personnels plutôt que de privation, ce qui signifie qu’il est plus probable que vous le conserviez. Mais pratique et gérable est la clé du succès en matière de beauté naturelle – alors ne jetez pas encore vos cosmétiques préférés. «Pensez aux petits changements qui ont un grand impact», suggère Jo Chidley, chimiste et fondateur de la société de cosmétiques naturels Beauty Kitchen. “Commencez par un ou deux et tirez parti d’eux.”

Devenez naturel

C’est un soin de la peau essentiel au quotidien, mais la prochaine fois que vous vous approvisionnerez en déodorant, il y aura un ingrédient commun que vous voudrez peut-être aborder. Les sels d’aluminium, un composant commun des déodorants anti-transpirants, ont été liés au risque de cancer du sein dans certaines recherches, bien que d’autres études n’aient trouvé aucun lien. Gardez à l’esprit que si vous vous rasez régulièrement avant de mettre du déodorant, cela augmente de six fois l’absorption de l’aluminium. Si vous êtes inquiet, essayez plutôt un déodorant sans aluminium.

Dites adieu aux sulfates

Regardez tout, de vos produits capillaires à votre dentifrice, et c’est probablement du lauryl sulfate de sodium (SLS) et son cousin sodium laureth sulfate (SLES) figureront dans la liste des ingrédients. Cependant, avec plusieurs études liant les sulfates aux irritations cutanées, il est peut-être temps de reconsidérer ce que vous utilisez. Ce n’est pas seulement votre peau que ces agents moussants courants peuvent affecter, mais aussi l’océan, explique Chidley, qui n’utilise de sulfates dans aucun de ses produits. Par exemple, une étude de 2014 a révélé que le SLS épuise les niveaux de minuscules organismes dans l’océan connus sous le nom de daphnia magna, ce qui pourrait affecter les poissons qui en dépendent. Mais abandonner les sulfates ne signifie pas compromettre la qualité. «Il existe des ingrédients naturels vraiment efficaces qui font tout aussi bien, sinon mieux», déclare Chidley.

Protégez-vous contre les UV

Un écran solaire facial toute l’année est la chose la plus importante que vous puissiez utiliser pour avoir l’air jeune. Il réduit le vieillissement cutané jusqu’à 24%, mais vous devez également vous assurer qu’il convient à votre santé.

De nombreux écrans solaires chimiques contiennent des ingrédients comme l’oxybenzone et l’avobenzone qui réagissent avec les rayons UVA sur votre peau, un processus lié à la perturbation endocrinienne (qui est associée à certains types de cancer) et des conditions comme l’endométriose. Ils peuvent également provoquer une sensibilité cutanée, selon une recherche de l’American Contact Dermatitis Society. Pour une alternative plus sûre, utilisez un écran solaire physique contenant des ingrédients minéraux tels que l’oxyde de zinc ou le dioxyde de titane. «La taille des particules n’est pas assez petite pour être absorbée, elle crée donc une barrière entre votre peau et les éléments», explique Chidley.

Échangez votre teinture capillaire

Six sur 10 d’entre nous

considérer nos racines grises un problème, mais l’ammoniac, un ingrédient commun dans les cheveux

teinture, peut endommager les cheveux au fil du temps. «Changer la structure moléculaire de la

cuticule utilisant de l’ammoniac est presque impossible à inverser, et peut provoquer des

des dommages au fil du temps, les cuticules de vos cheveux devenant à la fois cassantes et sèches, »

dit Chidley.

Pour une teinture à la maison qui fonctionne avec votre nouvelle routine de beauté propre, trouvez un colorant naturel exempt d’ammoniac, de diéthanolamine (DEA) et d’autres composés chimiques potentiellement toxiques. Ou visitez un salon de coloration biologique comme Karine Jackson Hair & Beauty Salon à Covent Garden, Londres.

