Belle, titulaire en Atlético; Vaclik, dans les onze de Séville | Sports

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, classe Mario Hermoso samedi au lieu de Renan Lodi, en dehors de l’appel à la précaution dû à une gêne musculaire, dans la formation de départ contre Séville, dans laquelle son entraîneur, Julen Lopetegui , ouvrir un compte avec le gardien Tomas Vaclik, après deux pertes en raison d’une blessure.

L’Atlético sort avec Jan Oblak, dans le but; Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe Monteiro et Mario Hermoso, en défense; Ángel Correa, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez et Koke Resurrección, au centre du terrain; et Joao Félix et Álvaro Morata, en tête.