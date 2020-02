Ben Affleck dit qu’il a honte de son divorce pour des problèmes d’alcool | personnes

L’acteur et réalisateur américain Ben Affleck a déclaré dans une récente interview au New York Times que son divorce avec Jennifer Garner était “le plus grand regret de sa vie”, et était directement lié à ses problèmes d’abus d’alcool.

“J’ai bu relativement normalement pendant longtemps. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai commencé à boire de plus en plus quand mon mariage s’est effondré. C’était en 2015-16 et, bien sûr, cela a créé plus de problèmes conjugaux”, a déclaré l’acteur. promotion complète de son dernier film “The Way Back”.