Ben & Jerry’s a développé la saveur de crème glacée parfaite pour votre frénésie Netflix – .

Les originaux de Netflix sont disponibles dans toutes sortes de variétés – films originaux, séries policières, séries documentaires, comédies, etc. Et maintenant, nous pouvons ajouter du beurre d’arachide avec des tourbillons de bretzels sucrés et salés et des brownies au fudge à ce mélange. C’est parce que la marque de crème glacée Ben & Jerry s’est associée au streamer vidéo pour produire la première saveur de crème glacée originale de Netflix qui se veut un complément parfait à votre prochaine session de boulimie. Et, étant donné que les noms de saveurs remplis de calembours sont une sorte d’agrafe de Ben & Jerry, c’est exactement ce que vous obtenez ici avec le nom de cette nouvelle saveur sur le thème du streaming: Netflix & Chill’d.

Comme nous l’avons noté ci-dessus, la saveur – dont le nom est une variante de l’expression populaire dont vous avez peut-être entendu parler, mais que nous n’expliquerons pas ici si vous ne l’avez pas – est la crème glacée au beurre d’arachide avec ces éléments supplémentaires de bretzel tourbillons et brownies au fudge. Il n’y a pas encore de mot officiel sur le moment où il sera disponible à l’achat, mais nous connaissons quelques autres détails. Il sera disponible dans les magasins de la chaîne, ainsi qu’en épicerie. Il sera également disponible en version non laitière.

“Nous nous sommes associés à Netflix pour produire quelque chose de très spécial”, annonce le site Web de la société. “Et tout comme Netflix, il y a quelque chose dans cette pinte pour tout le monde.”

Source de l’image: Ben & Jerry’s

De manière appropriée, Ben & Jerry’s a annoncé cette nouvelle saveur originale de crème glacée Netflix avec une «bande-annonce» que vous pouvez regarder ci-dessus, et elle inclut des clins d’œil à certains des programmes originaux les plus populaires de Netflix comme Money Heist, Orange is the New Black et Big Mouth. Dans le même esprit, Ben & Jerry’s a décidé de saisir également cette occasion pour présenter quelques associations recommandées de saveurs Ben & Jerry existantes qui iraient parfaitement avec certaines séries originales de Netflix. Par exemple, «Ben & Jerry’s Flavour Guru», Sarah pense que le Peanut Butter Cup de la marque est un complément parfait au Netflix’s The Chef Show.

Ce dernier présente «une combinaison improbable d’ingrédients [coming] ensemble pour créer quelque chose de mieux que la somme de ses parties… Je suis allé à la même école culinaire que [one of the hosts], donc j’aime vraiment l’entendre parler de ses expériences et des chefs avec lesquels il a appris. »

Vous pouvez en savoir plus sur les accords ici, mais ils incluent également le lait et les cookies avec The Chilling Adventures of Sabrina; Phish Food avec table du chef; et à moitié cuit avec Grace et Frankie.