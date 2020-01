Benedicta Sánchez: “Le Goya sera une amertume quoi qu’il arrive” | La culture

À 84 ans, Benedicta Sánchez (O Corgo, Lugo 1935) est la plus surprenante des quatre noms qui se qualifieront pour le prix de la meilleure actrice révélation lors de la cérémonie de remise des prix Goya qui se tiendra ce samedi à Malaga, au que “quoi qu’il arrive, il y aura de l’amertume”, dit-il.

“S’ils me le donnent, ils laisseront trois autres filles sans lui et je n’aime pas participer, je n’en vaux pas la peine, je préfère collaborer”, explique dans une interview à Efe le protagoniste de “O qui brûle” (Oliver Laxe, 2019) , qui se sent également “responsable du travail d’un réalisateur et d’une équipe qui ont été merveilleux tout au long du tournage”.