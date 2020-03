Benítez: “La personne plus calme peut avoir un avantage” | Sports

Un duel psychologique entre deux équipes très complémentaires, où “être calme” dans l’humeur peut donner l’avantage. C’est ainsi que Liverpool-Atlético de Madrid voit demain à Anfield Road (21h00 CET / 20h00 GMT) le sélectionneur espagnol Rafa Benítez, idole des “ rouges ” anglais, avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2004.

L’entraîneur madrilène, actuellement en Espagne en pré-saison avec son équipe, le Chinois Dalian, a analysé avec l’EFE le choc de demain entre un Liverpool “compétitif et gagnant” et un Atlético qu’il voit “habitué à des situations importantes” et jouant “sous pression “dans laquelle” tout “peut arriver