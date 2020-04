Bernie Sanders animera une discussion en direct sur la pandémie de coronavirus et les immigrants sans papiers

Sanders a appelé à un ensemble de secours solide contre les coronavirus qui comprendrait des paiements mensuels directs pour les sans-papiers, qui ont été exclus de la loi CARES.

Par Julia Conley, rédactrice – Common Dreams

Le sénateur Bernie Sanders sera rejoint lundi soir par des défenseurs nationaux des droits des immigrants pour une discussion en direct sur les effets du coronavirus sur les sans-papiers aux États-Unis.

À 19 h 00 HAE, le sénateur du Vermont s’entretiendra avec Perla Silva, membre de Make the Road; la directrice exécutive du Centre national du droit de l’immigration Marielena Hincapié; et président de 32BJ SEIU Kyle Bragg.

Ce soir, rejoignez notre mairie virtuelle sur l’effet de la pandémie de coronavirus sur les immigrants sans papiers. Branchez-vous à 19 h à https://t.co/vreIiWfeoS. pic.twitter.com/CXnbuPsELv – Bernie Sanders (@BernieSanders) 27 avril 2020

Les défenseurs des droits de l’homme – y compris le meilleur expert des Nations Unies sur les droits des migrants – ont imploré l’administration Trump au cours des dernières semaines de libérer les immigrants détenus ou «détenus pour traitement» afin de prévenir une épidémie de coronavirus chez l’immigrant du pays. centres de détention.

Des dizaines de millions d’immigrants sans papiers risquent également d’être exclus des tests et du traitement de COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, car les dépenses de secours pour les tests passés par le Congrès ne doivent être utilisées que pour les personnes éligibles à Medicaid.

Sanders a été un ardent défenseur de l’adoption d’un solide programme de secours contre les coronavirus qui augmenterait considérablement le paiement unique de 1200 $ envoyé à certains Américains – appelant à des paiements mensuels qui seraient envoyés à tout le monde aux États-Unis, quel que soit le statut d’immigration.

«Nous devons fournir des paiements mensuels directs et récurrents à chaque personne dans le pays, indépendamment du revenu, de la déclaration de revenus ou du statut d’immigration», a déclaré Sanders plus tôt ce mois-ci. «Cela signifie atteindre chaque personne aux États-Unis, y compris les sans-papiers, les sans-abri, les non bancarisés et les jeunes adultes exclus de la CARES ACT.»

Regardez le livestream ci-dessous à 19 h 00 HAE:

