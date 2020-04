Best Buy propose aujourd’hui de nombreuses offres à durée limitée – voici les 10 meilleures – .

Best Buy sait que les gens préfèrent ne pas visiter ses magasins de brique et de mortier pour le moment, même avec une option de ramassage sur le trottoir maintenant disponible.

C’est pourquoi le détaillant d’électronique grand public propose des offres vraiment impressionnantes en ligne – et c’est particulièrement vrai aujourd’hui.

Lundi, nous avons exploré toutes les meilleures offres en ligne de Best Buy pour trouver notre top 10 des favoris, mais plusieurs d’entre elles sont disponibles pour une seule journée.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’une de ces offres ou avec l’une des autres offres de vente à durée limitée dont . vous a parlé lundi. Cela dit, il y a une autre vente qu’ils n’ont pas encore couverte, et nous voulions vous en parler, car plusieurs des meilleures affaires de cet événement de vente particulier ne sont disponibles que pour une journée. Rendez-vous sur Best Buy dès maintenant et vous trouverez une multitude de rabais importants dans la boutique en ligne du détaillant, ce qui est logique parce que de nombreuses personnes ne veulent même pas faire de ramassage en bordure de rue à moins qu’elles ne le soient absolument. Découvrez toutes les offres disponibles aujourd’hui sur Best Buy, et vous trouverez nos 10 offres préférées ci-dessous. À noter également si vous avez effectué une recherche, la Nintendo Switch Lite est de retour en stock en trois couleurs différentes.

Dell – Ordinateur portable à écran tactile Inspiron 15,6 ″ – Intel Core i3 – 8 Go de mémoire – 1 To HDD + 128 Go SSD

Écran tactile de 15,6 pouces

Résolution HD 1366 x 768 typique. La navigation tactile naturelle permet de tirer le meilleur parti de Windows 10. Rétroéclairage LED économe en énergie. Processeur Intel® Core ™ i3-1005G1 de 10e génération

Performances de traitement intelligentes à double cœur et à quatre voies pour un calcul de qualité HD. Mémoire système de 8 Go pour un multitâche avancé

Mémoire RAM à large bande passante substantielle pour exécuter en douceur vos jeux et vos applications de retouche photo et vidéo, ainsi que plusieurs programmes et onglets de navigateur à la fois. Disque dur de 1 To et disque SSD de 128 Go pour un mélange d’espace de stockage et de vitesse

Le disque dur offre un stockage suffisant, tandis que le SSD offre des temps de démarrage et un accès aux données plus rapides. Carte graphique Intel® UHD

Les graphiques sur processeur avec mémoire vidéo partagée offrent une qualité d’image de tous les jours pour une utilisation sur Internet, l’édition de photos de base et les jeux occasionnels. MaxxAudio

Pour vous offrir un son exceptionnel à travers la musique, les films, la voix et les jeux. Pèse 4,45 lb et mesure 0,78 ″ mince

Conception mince et légère avec lecteur DVD / CD omis pour une meilleure portabilité. Batterie lithium-ion à 3 cellules. La sortie HDMI élargit vos options de visualisation

Connectez-vous à un téléviseur HD ou à un moniteur haute définition pour configurer deux écrans côte à côte ou voir simplement une vue d’ensemble. Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire SD, SDHC et SDXC. Connectivité AC sans fil

Connectez-vous à un routeur sans fil AC pour une vitesse presque 3 fois supérieure, une capacité supérieure et une couverture plus large que Wireless-N. Rétrocompatible avec tous les autres réseaux Wi-Fi et hotspots. Webcam HD intégrée avec microphone

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Skype ou d’autres applications populaires. Logiciels de base inclus

Version d’essai de 30 jours de Microsoft Office. Port supplémentaire

Prise combinée casque / microphone.

Dell – Ordinateur portable à écran tactile Inspiron 15,6 ″ – Intel Core i3 – 8 Go de mémoire – 1 To HDD + 128 Go SSD: 379,99 $ (économisez 70 $)

Samsung – 65 ″ Class – LED – Q70 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR

Écran 64,5 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce. Direct Full Array 4X

Une gamme de rétroéclairages améliore considérablement le contraste entre les noirs et les blancs. Processeur quantique 4K

Un processeur intelligent optimise instantanément le contenu pour des détails nets et des couleurs raffinées. Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et mettez à l’échelle votre contenu HD actuel vers une superbe qualité d’image de niveau Ultra HD. Quantum HDR 8X

Affine intelligemment les couleurs et les niveaux de noir pour faire ressortir des détails d’image réalistes et vifs. Mode ambiant

Complète votre espace en transformant un écran vierge en visuels attrayants ou en un coup d’œil. Smart TV avec accès aux services de streaming pour d’innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré du téléviseur et des applications intégrées. 100% de volume de couleur avec Quantum Dot

Plus d’un milliard de nuances de couleurs brillantes offrent notre image la plus réaliste. Motion Rate 240

Profitez d’une grande clarté de mouvement pendant les moments d’action rapide. Son TV avancé

Deux haut-parleurs et un woofer. 4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus. 2 entrées USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB. Gérez l’expérience visuelle de vos enfants

La puce V intégrée vous permet de bloquer le contenu en fonction des notes des programmes et de vérifier les notes des programmes inconnus.

Samsung – 65 ″ Class – LED – Q70 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR: 949,99 $ (économisez 450 $)

Adobe Premiere Elements 2020 – Mac | Windows

Mettez en surbrillance des moments mémorables avec de superbes effets, diaporamas et collages optimisés par la technologie Adobe Sensei AI Découvrez des choses amusantes, trouvez des idées inspirantes, apprenez rapidement avec des tutoriels. Fonctionne rapidement avec l’écran d’accueil Améliorez les clips granuleux à faible luminosité avec l’effet Réduire le bruit Créez des vidéos en accéléré, animez le ciel en photos et plus encore à l’aide des modifications guidées Rassemblez et personnalisez les meilleures scènes en fonction du style de votre vidéo avec Smart Trim Réalisez facilement des films en mode Édition rapide, et mettez vos clips, transitions, texte, effets et plus encore avec Sceneline Trouvez des vidéos aussi facilement que des photos avec les balises intelligentes optimisées par Adobe Sensei et la reconnaissance automatique des personnes Créez des GIFs ciel rebondis et animés à partager simplement sur les réseaux sociaux Téléchargez vos créations sur YouTube ou Vimeo, gravez des DVD et envoyez-les sur votre téléviseur HD Importez, modifiez et partagez facilement des fichiers photo HEIF et des fichiers vidéo HEVC

Adobe Premiere Elements 2020 – Mac | Windows: 59,99 $ (économisez 40 $)

WD – 1 To My Passport Go SSD portable + 64 Go Easystore USB Flash Drive Bundle

Capacité de stockage de 1 To

Offre suffisamment d’espace pour stocker des documents, des photos, de la musique et plus encore. Interface USB 3.0

Offre une connexion facile à utiliser aux appareils. Rétrocompatible avec USB 2.0 pour une connexion simple à votre ordinateur. Alimenté par USB. Taux de transfert de données jusqu’à 5 Gbit / s avec USB 3.0

Activez une réponse rapide lors de la mise à jour des fichiers. Options de sauvegarde automatique

Vous permet d’utiliser un logiciel compatible pour sauvegarder vos fichiers sur le serveur. Mot de passe de protection

Offre une sécurité pour vos données sensibles. Disque SSD sans pièces mobiles

Assure un fonctionnement frais et silencieux. Compatible avec Time Machine

Sauvegardez l’intégralité de votre système directement sur le lecteur. Conception portable

Vous permet de prendre vos données où que vous soyez. Lecteur flash USB de 64 Go

Donne du stockage supplémentaire pour vos fichiers. Compatible avec PC et Mac

Pour des options d’installation flexibles.

WD – SSD portable My Passport Go de 1 To + ensemble de clés USB Flash 64 Go easystore: 119,99 $ (économisez 100 $)

Sealy – Oreiller de lit en mousse à mémoire de refroidissement DuoChill

Confort et soutien

Grâce à la mousse à mémoire de forme qui s’adapte à la forme de votre corps, cet oreiller vous apporte un nouveau niveau de plaisir de sommeil. Housse amovible

Fabriquée en maille extensible, la housse est lavable en machine et peut être séchée. Il est doux et lisse au toucher également. Technologie de refroidissement double

La technologie PerfectChill ™ aide à refroidir la surface d’un oreiller, en s’adaptant à vos besoins personnels. Prise en charge du gel SealyChill ™

Fournit une couche supplémentaire et est fraîche au toucher pour un sommeil rafraîchissant et sain. Moisture Protect ™

Assure des propriétés d’évacuation de l’humidité pour vous garder au frais et au sec. Taille standard

Mesure 16 “x 24” et offre une quantité parfaite de remplissage pour obtenir une bonne nuit de sommeil.

Sealy – Oreiller de lit en mousse à mémoire de refroidissement DuoChill: 54,99 $ (économisez 35 $)

CHEFMAN – Cafetière à dosette InstaCoffee K-Cup

Machine à café

Préparez rapidement et dégustez une tasse de votre boisson préférée. Infuse du café moulu et des K-Cups *

Pour une utilisation polyvalente. Opération à une touche

Avec l’opération à une touche, vous pouvez rapidement infuser jusqu’à 14 oz. de café, toujours à la température optimale. Design compact

Le profil étroit s’adapte et se range n’importe où et peut être utilisé pour préparer du café pendant les vacances ou les voyages, dans les dortoirs, les bureaux ou les cuisines de toutes tailles. Assez grand pour être utilisé avec la plupart des 14 oz. tasses de voyage.

CHEFMAN – Cafetière à dosette InstaCoffee K-Cup Pod: 24,99 $ (économisez 25 $)

Blendtec – Designer 650 Blender

Prenez une portion de votre boisson préférée sur la route

Le 36 oz. la tasse à mélanger facilite la préparation de vos smoothies préférés. Peut accueillir des portions moyennes

La taille moyenne, robuste, durable et transparente de 36 oz. pichet vous permet de préparer des smoothies et des boissons à partager avec vos amis et les membres de votre famille. Huit vitesses pour une utilisation polyvalente

Personnalisez la consistance de votre mélange en contrôlant la vitesse des pales à huit niveaux différents. Comprend également une fonction d’impulsion. Icônes de cycle de mélange

La zone tactile comporte des icônes lumineuses faciles à lire qui vous permettent de sélectionner sans effort des cycles de mélange de signature. Ces cycles sont optimisés pour offrir de superbes mélanges avec une seule touche. Mélangez facilement les fruits et la glace surgelés

Le moteur de qualité commerciale 1560W fournit une alimentation fiable. Il est suffisamment solide pour entraîner la lame agressive dans des bocaux haute performance, vous n’avez donc pas besoin d’un piston en désordre. Curseur tactile innovant

Vous donne tout le contrôle dont vous avez besoin. Touchez n’importe où sur le curseur pour passer directement à n’importe quelle vitesse et faites glisser votre doigt vers le haut et vers le bas pour affiner votre mélange. Entraînement direct finement équilibré

La prise usinée avec précision se connecte directement au moteur, résultant en un ensemble moteur finement équilibré, pour réduire les vibrations et le bruit, une fonction critique avec de telles vitesses de moteur, et augmente la fiabilité. Restez au frais, vivez plus longtemps

La conception révolutionnaire du flux d’air maintient le mélangeur plus frais. Un moteur plus frais signifie une durée de vie plus longue. Parfois moins c’est plus

Le mélangeur se glisse facilement sous la plupart des armoires, et sa conception élancée minimise sa présence tout en volant le projecteur.

Blendtec – Designer 650 Blender: 299,99 $ (économisez 200 $)

iRobot – Aspirateur robot connecté Roomba i7 Wi-Fi

Aspiration puissante

La puissance d’aspiration de levage fournit 10 fois la puissance d’air * pour une meilleure performance de ramassage. Le système de nettoyage Premium en 3 étapes nettoie la saleté et les poils d’animaux que vous voyez et les allergènes et la poussière que vous ne voyez pas. * (Par rapport à Roomba® série 600) Connaît la meilleure façon de nettoyer

Imprint® Smart Mapping permet au robot d’apprendre, de cartographier et de s’adapter à votre maison. Si des miettes se renversent sur le sol pendant que vous vous précipitez vers la porte, vous pouvez simplement dire au robot Roomba® i series de nettoyer immédiatement la cuisine à l’aide de votre Alexa ou de Google Voice Assistant. Nettoie tout un niveau de votre maison

Cartographie et mémorise intelligemment plusieurs plans d’étage pour nettoyer toute votre maison. La technologie brevetée iAdapt® 3.0 avec navigation vSLAM® capture activement des milliers de mesures précises pour optimiser la couverture. Les zones interdites vous permettent de contrôler les zones que le robot doit éviter. Tag, vous y êtes!

La technologie Imprint® Link permet aux robots Roomba® i7 et Braava jet® m6 de nettoyer automatiquement en séquence – passer l’aspirateur puis passer la vadrouille. Idéal pour les maisons avec animaux

Idéal pour les maisons avec animaux domestiques. Les brosses en caoutchouc multi-surfaces uniques ne s’emmêlent pas avec les poils d’animaux. Les brosses s’ajustent et fléchissent pour rester en contact constant avec les tapis et les sols durs. Le filtre haute efficacité piège 99% des allergènes de chat et de chien. Saleté, rencontre ton match

Les capteurs Dirt Detect ™ détectent les zones les plus sales de votre maison et alertent le robot pour nettoyer ces endroits plus en profondeur; La tête de nettoyage à ajustement automatique adapte automatiquement sa hauteur pour nettoyer efficacement les tapis et les sols durs Continue à devenir plus intelligent

Équipé d’un matériel avancé capable de fournir les fonctionnalités intelligentes que vous aimez aujourd’hui, et d’accéder à nos dernières avancées à l’avenir – grâce à des mises à jour logicielles conçues pour améliorer les fonctionnalités au fil du temps. Compatible avec l’élimination automatique de la saleté Clean Base®

Le Roomba® i7 est compatible avec l’élimination automatique de la saleté Clean Base® afin que votre robot aspirateur i7 puisse vider son propre bac. (Clean Base® vendu séparément) Avec Roomba® Essentials

Doté de Roomba® Essentials – Wi-Fi connecté, navigation intelligente, technologie brevetée Dirt Detect ™, brosse à balayage des bords, tête de nettoyage à réglage automatique, fonctionne sur les tapis et les sols durs

iRobot – Aspirateur robot connecté Roomba i7 Wi-Fi: 499,99 $ (économisez 100 $)

Insignia ™ – Multi-cuiseur numérique 8 pintes

Multicuiseur à pression

Scelle à la vapeur pour cuire rapidement les aliments tout en préservant les nutriments et en garantissant des résultats savoureux. Capacité de 8 pintes

Fournit suffisamment d’espace pour les ingrédients, de sorte que vous pouvez facilement préparer de grandes portions. Pot allant au lave-vaisselle et antiadhésif

Assure un nettoyage facile. 12 fonctions de cuisson prédéfinies

Facilitez la cuisson de vos aliments préférés. Temporisateur

Vous permet de retarder la cuisson jusqu’à un moment parfait. Garder au chaud

Maintient vos aliments à une température de service idéale. Couvercle verrouillable

Maintient la cuisinière fermée pendant qu’elle est sous pression.

Insignia ™ – Multi-cuiseur numérique 8 pintes: 49,99 $ (économisez 70 $)

Canon – Appareil photo sans miroir EOS M50 avec objectif zoom EF-M 15-45 mm f / 3,5-6,3 IS STM

L’objectif zoom EF-M 15-45 mm f / 3,5-6,3 IS STM offre une polyvalence

Le stabilisateur d’image optique intégré minimise les effets du bougé de l’appareil photo, vous pouvez donc utiliser des vitesses d’obturation plus lentes pour des images plus nettes. La résolution de 24,1 mégapixels offre des détails incroyables et de superbes agrandissements

Le capteur CMOS APS-C et le processeur d’images DIGIC 8 se combinent pour produire des photos haute résolution à faible bruit, même à des vitesses allant jusqu’à 25 600 ISO. 100 à 25 600 ISO

Profitez d’images nettes et nettes sur un large éventail de conditions d’éclairage, même en capturant de superbes photos juste avant l’aube et au crépuscule, lorsque la lumière disponible est souvent belle mais rare. Ne manquez jamais une prise de vue avec un ultra-rapide 10 ips (images par seconde)

Prise de vue jusqu’à 10 images par seconde (avec verrouillage AF) à 24,1 mégapixels en pleine résolution, de sorte que vous capturez tout, des sourires réconfortants aux objectifs gagnants. AF CMOS Dual Pixel avec système de détection de phase

Offre une mise au point automatique rapide, fluide et précise qui reste verrouillée sur votre sujet, même s’il est en mouvement, pour les photos et les vidéos. Capturez des films spectaculaires en 4K

Avec la résolution 4K Ultra HD, vous pouvez obtenir des détails fins comme la fourrure enneigée d’un chiot en hiver ou le visage d’un ami lors de sa fête d’anniversaire surprise. L’enregistrement à 60p signifie que vous pouvez capturer des moments même rapides comme le premier but d’un athlète en herbe ou l’éclaboussure du premier saut de l’été dans la piscine. Connectivité Wi-Fi, NFC et Bluetooth intégrée

L’appareil photo EOS M50 est conçu pour rendre l’utilisation de la connectivité Wi-Fi rapide et facile. Il peut transférer des fichiers directement vers un appareil intelligent compatible à l’aide de l’application Camera Connect. * Connectez-vous simplement à l’application Camera Connect pour transférer des images sur votre appareil intelligent, puis partagez et téléchargez directement depuis l’appareil vers divers sites de médias sociaux et services Web ainsi qu’imprimez directement sur des imprimantes Canon sans fil compatibles. L’écran tactile LCD 3 ″ facilite le cadrage de la photo

Inclut une construction inclinable et rend des images lumineuses et nettes, ainsi que la prise de vue en direct et l’enregistrement vidéo précis vous permet de prévisualiser avec précision la photo avant de la prendre. Le processeur d’images DIGIC 8 offre une vitesse et des performances incroyables

Ce processeur vous offre une mise au point ultra rapide et une réduction du bruit supérieure à des ISO élevés. Prévisualisez la photo avant de la prendre avec le viseur électronique OLED

Le viseur lumineux à contraste élevé vous permet de voir les résultats avant de prendre la photo et comporte 2360 000 points pour une résolution incroyable. Compatible avec les objectifs EF-M, EF et EF-S

Pour une créativité accrue. (L’adaptateur de montage EF-EOS M est requis, vendu séparément.) Flash contextuel intégré pour un éclairage approprié

Assure des photos correctement éclairées et comprend un sabot intégré pour l’ajout d’un flash externe, vendu séparément. La sortie HDMI de type D simplifie le branchement HDTV

Connectez facilement votre caméra à un téléviseur HD pour une lecture de film immédiate. (Câble HDMI requis, vendu séparément.) Emplacement de mémoire multiformat pour le stockage ou le transfert de données

Accepte SD, SDHC, SDXC.

Canon – Appareil photo sans miroir EOS M50 avec objectif zoom EF-M 15-45 mm f / 3,5-6,3 IS STM: 499,99 $ (économisez 150 $)

