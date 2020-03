Best Buy vient de lancer une vente géante de 3 jours – voici les meilleures offres – .

Best Buy organise une énorme vente de 3 jours sur son site Web en ce moment, et cela ne pourrait pas arriver à un meilleur moment étant donné que nous allons tous passer une tonne de temps à l’intérieur pendant les semaines – et peut-être même des mois – pour viens.

Les offres incluent jusqu’à 200 $ de réduction sur les ordinateurs portables MacBook Pro et MacBook Air, 50 $ sur les iPads, jusqu’à 300 $ sur les ordinateurs portables Windows et bien plus encore.

La vente se termine juste avant minuit le dimanche, vous avez donc beaucoup de temps pour trouver vos offres préférées.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Ceux d’entre nous qui sont des êtres humains responsables et décents sont en attente d’au moins quelques semaines d’isolement alors que nous essayons tous de ralentir la propagation des infections à COVID-19 et «d’aplatir la courbe». Après tout, c’est la seule chance que nous ayons de faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas trop étroits pour que les personnes qui ont besoin de soins urgents puissent en bénéficier. Comme nous allons passer tellement de temps à l’intérieur, beaucoup d’entre nous voudront s’approvisionner en nouveaux gadgets et gadgets pour nous aider à travailler ou simplement passer le temps. Il est maintenant temps de le faire, alors que des articles non essentiels sont toujours en cours d’expédition. Amazon est déjà à court d’offres, nous pouvons donc nous attendre à ce que les délais de livraison non essentiels commencent à glisser assez rapidement.

Notre équipe Deals vous a déjà parlé de tonnes d’offres exceptionnelles disponibles en ce moment. Les points forts incluent l’aspirateur-balai sans fil Bissell ICONpet de 350 $, meilleur qu’un Dyson pour 199 $, des tonnes d’offres sur les haut-parleurs Bose les plus vendus, le bâton Fire TV de 40 $ pour seulement 22,99 $ pour les membres Prime, 5 $ de réduction sur les lecteurs Fire TV Stick 4K remis à neuf certifiés, un dernière chance d’obtenir la caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour seulement 31,99 $, de superbes offres Philips Hue, y compris des ampoules intelligentes LED A19 multicolores à 37,70 $ chacune, l’impressionnant four à friteuse à air instantané Vortex Plus 7 en 1 de 240 $ pour seulement 107,50 $, des écouteurs sans fil à réduction de bruit incroyablement bons de 50 $ pour seulement 24,99 $ avec le code de coupon L5G769UL, et plus encore. Cependant, il y a une autre grande vente en cours chez Best Buy, et nous voulions nous assurer que nous l’avons portée à votre attention. Il s’agit d’une vente de 3 jours qui dure à partir de maintenant jusqu’à minuit le dimanche, et vous pouvez acheter le tout sur la page de vente spéciale de Best Buy. Vous trouverez également ci-dessous nos choix pour les 10 meilleures offres de la vente.

Sony – Casque d’écoute supra-auriculaire sans fil WH-1000XM3

Écoute intelligente par SENSE ENGINE

Découvrez comment Adaptive Sound Control détecte automatiquement vos activités telles que les voyages, la marche et l’attente, puis ajuste les paramètres du son ambiant pour vous.

Activez votre assistant Google avec une simple touche

Posez-lui des questions. Dites-lui de faire des choses. C’est votre propre assistant personnel, toujours prêt à vous aider. Appuyez et maintenez simplement le bouton de suppression du bruit et demandez quelque chose à l’assistant de votre téléphone tout en appuyant sur. *

Liberté sans fil avec la technologie Bluetooth et NFC

LDAC transmet environ trois fois plus de données que l’audio sans fil Bluetooth conventionnel, vous permettant de profiter d’un contenu audio haute résolution d’une qualité exceptionnelle, aussi proche que possible de celui d’une connexion filaire dédiée.

Puissance toute la journée

Avec une énorme autonomie de 30 heures, vous aurez suffisamment d’énergie même pour de longs trajets.

Processeur HD antibruit QN1

Voyez ce qui se passe quand il n’y a que vous et votre musique, avec la suppression du bruit qui coupe plus de son extérieur que jamais.

Qualité sonore supérieure

Des pilotes puissants de 1,57 ″ avec des membranes LCP (Liquid Crystal Polymer) rendent le casque parfait pour gérer les battements lourds et peuvent reproduire une gamme complète de fréquences jusqu’à 40 kHz.

A porter toute la journée dans un confort total

Les coussinets d’oreille doux et soulageant la pression en uréthane expansé répartissent uniformément la pression et augmentent le contact du coussin d’oreille pour un ajustement stable. Et avec un design plus léger, votre musique est la seule chose que vous remarquerez toute la journée.

Appels mains libres clairs

Tout est à votre portée. Répondez aux appels téléphoniques mains libres avec un double toucher – ou changez de piste, ajustez le volume et passez des appels en touchant ou en faisant glisser le panneau.

Mode Attention rapide

Avec Quick Attention, vous pouvez communiquer sans retirer vos écouteurs – placez simplement votre main sur le boîtier pour baisser le volume pour une conversation instantanée.

Sony – Casque supra-auriculaire sans fil antibruit WH-1000XM3: 279,99 $ (économisez 70 $)

(beaucoup mieux sur Amazon au prix de 278 $ avec un chargeur portable gratuit de 20 000 mAh)

Roku – Streaming Stick + 4K Streaming Media Player

Une vaste sélection de divertissements

Diffusez des films, de la musique et d’autres contenus en utilisant une large gamme d’applications, notamment Apple TV +, Prime Video, Netflix, Disney +, The Roku Channe, HBO et Showtime pour câbler des alternatives comme Sling et Hulu avec Live TV.

Brillant 4K, HDR et streaming HD

Découvrez la ruée visuelle de la qualité d’image 4K et HDR dynamique.

Conception de bâton

Déplacez-le facilement dans votre maison ou emmenez-le chez un ami. Vous pouvez même le cacher derrière votre téléviseur.

La configuration est un jeu d’enfant

Branchez simplement le lecteur, connectez-vous à Internet et commencez à diffuser.

Utilisez votre appareil mobile comme une télécommande entièrement fonctionnelle

Application Roku pour iOS® ou Android ™. Envoyez des vidéos, de la musique et des photos sur votre téléviseur.

Connectivité sans fil haut débit

Le Wi-Fi 802.11ac intégré se connecte à Internet via votre réseau domestique sans fil (un routeur sans fil est requis et vendu séparément). Contrôlez votre lecteur, regardez la chaîne Roku, utilisez une écoute privée, etc.

Compatible avec la plupart des téléviseurs

Se connecte facilement aux téléviseurs HD et aux téléviseurs Ultra HD 4K.

Roku – Streaming Stick + 4K Streaming Media Player: 39,99 $ (économisez 10 $)

Arlo – Système de caméra de sécurité sans fil 1080p 4 caméras intérieure / extérieure Pro 2

100% sans fil

Exempt de cordons d’alimentation et de problèmes de câblage.

Arlo Smart – Notifications riches et personnalisation

Arlo Smart ajoute de l’intelligence à vos caméras Arlo pour vous offrir une expérience de sécurité domestique plus personnelle et plus ciblée.

Personnalisez les alertes pour détecter des personnes, configurer des zones d’activité spécifiques et contacter les intervenants d’urgence directement depuis l’écran de verrouillage de votre smartphone.

HD 1080p

Regardez et enregistrez des vidéos HD nettes avec plus de détails que jamais.

Rechargeable

Rechargez facilement vos batteries à tout moment pour bénéficier d’une surveillance de sécurité ininterrompue.

Sans fil ou branché

Gardez votre appareil photo chargé en utilisant la batterie rechargeable ou en la branchant dans une prise de courant avec l’adaptateur inclus.

Résistant aux intempéries

Placez votre appareil photo n’importe où, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Audio bidirectionnel

Écoutez ou répondez via le haut-parleur et le micro intégrés, directement depuis votre smartphone.

Vision nocturne

S’allume automatiquement par faible luminosité pour vous permettre de voir clairement, même dans l’obscurité.

Alertes mobiles

Recevez des notifications instantanées envoyées à votre smartphone ou par e-mail si un mouvement ou un son est détecté.

Zones d’activité

Définissez dans la vue de votre caméra les zones où vous souhaitez recevoir des alertes de mouvement et de son. La fonction est disponible lorsque la caméra est branchée.

Stockage cloud gratuit

Ne payez pas pour le stockage cloud dont vous n’avez pas besoin. Aucun abonnement nécessaire. Le plan Arlo Basic est livré avec des enregistrements cloud roulants de 7 jours. Diffusez en direct ou regardez la vidéo et l’audio enregistrés pendant 7 jours maximum depuis l’application Arlo.

Arlo – Système de caméra de sécurité sans fil 1080p 4 caméras intérieure / extérieure Pro 2: 449,99 $ (économisez 200 $)

Apple – MacBook Pro – Écran 13 pouces avec barre tactile

Processeur Intel Core i5 quadricœur de 8e génération

Écran Retina brillant avec technologie True Tone

Touch Bar et Touch ID

Intel Iris Plus Graphics 645

SSD ultrarapide

Deux ports Thunderbolt 3 (USB Type-C)

Jusqu’à 10 heures d’autonomie²

Wi-Fi 802.11ac

Dernier clavier conçu par Apple

Trackpad Force Touch

Disponible en gris sidéral et argent

Apple – MacBook Pro – Écran 13 pouces avec barre tactile: 1 099,99 $ (économisez 200 $)

Apple – MacBook Air

Processeur Intel Core i5 bicœur

Intel HD Graphics 6000

Stockage SSD rapide

8 Go de mémoire

Deux ports USB 3

Port Thunderbolt 2

Port SDXC

Jusqu’à 12 heures d’autonomie *

Wi-Fi 802.11ac

Pavé tactile multipoint

Apple – MacBook Air: 799,99 $ (économisez 200 $)

Apple – iPad mini

Écran Retina 7,9 ″ avec True Tone et couleur large¹

Puce A12 Bionic

Capteur d’empreintes digitales Touch ID

Caméra arrière 8.0MP, caméra frontale FaceTime HD 7.0MP

Haut-parleurs stéréo

Wi-Fi 802.11ac

Jusqu’à 10 heures d’autonomie de batterie³

Connecteur Lightning pour charge et accessoires

iPadOS avec multitâche intuitif, nouvel écran d’accueil et toutes les fonctionnalités exceptionnelles d’iOS 13

Apple – iPad mini: 349,99 $ (économisez 50 $)

Beats by Dr. Dre – Powerbeats³

Connectez-vous via Bluetooth® de classe 1 avec votre appareil pour une liberté d’entraînement sans fil

Jusqu’à 12 heures d’autonomie pour alimenter à travers plusieurs entraînements

Avec Fast Fuel, une charge de 5 minutes vous donne 1 heure de lecture lorsque la batterie est faible

Résistance à la sueur et à l’eau pour gérer les entraînements difficiles

Les oreillettes flexibles et bien ajustées maximisent le confort et la stabilité

Un son dynamique et performant vous propulse au niveau supérieur

Prenez des appels, contrôlez votre musique et activez Siri avec RemoteTalk

Beats by Dr. Dre – Powerbeats³: 89,99 $ (économisez 110 $)

HP – Ordinateur portable à écran tactile 14 “2 en 1 Pavilion x360

Système d’exploitation Windows 10

Windows 10 ramène le menu Démarrer de Windows 7 et introduit de nouvelles fonctionnalités, comme le navigateur Web Edge qui vous permet de baliser des pages Web sur votre écran.

Écran multipoint Full HD 14 ″

La résolution 1920 x 1080 offre des couleurs et une clarté impressionnantes. Touchez, touchez, glissez et tirez le meilleur parti de Windows 10. Technologie IPS pour des angles de vision larges. Rétroéclairage WLED économe en énergie.

Processeur mobile Intel® Core ™ i5-10210U de 10e génération

Plateforme ultra basse tension. Le traitement quadricœur à huit voies offre une puissance maximale à haut rendement. La technologie Intel Turbo Boost offre une puissance supplémentaire dynamique lorsque vous en avez besoin.

Mémoire système de 8 Go pour un multitâche avancé

Mémoire RAM à large bande passante substantielle pour exécuter en douceur vos jeux et vos applications de retouche photo et vidéo, ainsi que plusieurs programmes et onglets de navigateur à la fois.

Disque SSD de 256 Go accéléré par Intel® Optane ™

Intel Optane H10 avec SSD offre un stockage rapide et accélère l’ouverture de vos programmes fréquents.

Disque SSD (PCI-e)

Enregistrez les fichiers rapidement et stockez plus de données. Avec des quantités massives de stockage et une puissance de communication avancée, les SSD PCI-e sont parfaits pour les principales applications de jeu, plusieurs serveurs, les sauvegardes quotidiennes et plus encore. Obtenez des performances jusqu’à 15 fois plus rapides qu’un disque dur traditionnel.

Conception rabattable et pliable à 360 °

Offre des fonctionnalités polyvalentes avec les modes ordinateur portable, public, dessus de table, présentation et tablette.

Pèse 3,48 lb et mesure 0,8 “d’épaisseur

Ultra-mince et ultra-léger pour une portabilité maximale, avec une taille d’écran plus petite et en omettant le lecteur de DVD / CD pour atteindre le facteur de forme compact. Batterie lithium-ion à 3 cellules.

La sortie HDMI élargit vos options de visualisation

Connectez-vous à un téléviseur HD ou à un moniteur haute définition pour configurer deux écrans côte à côte ou voir simplement une vue d’ensemble.

Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire SD.

Connectivité sans fil / filaire (WiFi 5 – 802.11 ac)

Connectez-vous à un routeur sans fil AC pour une vitesse presque 3 fois supérieure, une capacité supérieure et une couverture plus large que Wireless-N. Rétrocompatible avec tous les autres réseaux Wi-Fi et hotspots.

Webcam HP TrueVision HD intégrée avec microphone numérique à double baie

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Skype ou d’autres applications populaires. S’ajuste automatiquement à la lumière disponible.

Clavier rétro-éclairé

Vous permet de profiter d’une frappe confortable et précise, même dans un éclairage faible.

Lecteur d’empreintes digitales intégré

Rationalise les paramètres de sécurité pour un accès rapide et sans faute de frappe.

Port supplémentaire

Prise combinée casque / microphone.

HP – Ordinateur portable à écran tactile 14 “2 en 1 Pavilion x360: 699,99 $ (économisez 50 $)

HP – Ordinateur portable à écran tactile Ultra HD Spectre x360 2-en-1 13,3 ″ 4K OLED

Système d’exploitation Windows 10

Windows 10 ramène le menu Démarrer de Windows 7 et introduit de nouvelles fonctionnalités, comme le navigateur Web Edge qui vous permet de baliser des pages Web sur votre écran.

Écran multipoint 13,3 ″

L’écran brillant BrightView conserve les couleurs vives de vos photos et vidéos. Résolution native 3840 x 2160. Rétroéclairage AMOLED.

Nouvelle classe d’ordinateurs portables avancés

Grâce à la collaboration avec Intel, nous avons créé une nouvelle classe d’ordinateurs portables qui a été conçue pour les performances mobiles. Cet ordinateur portable sera prêt à l’emploi lorsque vous utiliserez des fonctionnalités telles que la reprise rapide, la longue durée de vie de la batterie et une excellente réactivité.

Processeur mobile Intel® Core ™ i7-1065G7 de 10e génération

Puissant quad-core, performances de traitement à huit voies.

Connectivité sans fil / filaire (WiFi 6 – 802.11 ax)

Mémoire système de 16 Go pour un multitâche et des jeux intenses

Des rames de RAM LPDDR4 à large bande passante pour exécuter en douceur vos jeux PC et applications de montage vidéo riches en graphiques, ainsi que de nombreux programmes et onglets de navigateur à la fois.

Disque SSD de 1 To accéléré par Intel® Optane ™

Les SSD avec mémoire Intel® Optane ™ sont les plus rapides par rapport aux SSD NAND *. Intel Optane H10 avec SSD offre un stockage rapide et accélère l’ouverture de vos programmes fréquents. * voir http://www.bestbuy.com/optaneh10disclaimers

Conception rabattable et pliable à 360 °

Offre des fonctionnalités polyvalentes avec les modes ordinateur portable, public, dessus de table, présentation et tablette.

Carte graphique Intel® Iris Plus

Offre des graphismes époustouflants comme jamais auparavant sur un ordinateur portable ultra-léger. Profitez de couleurs éclatantes et de détails riches sur la vidéo 4K HDR. Abordez facilement des projets créatifs ou des jeux populaires.

Pèse 2,87 lb et mesure 0,7 “d’épaisseur

Ultra-mince et ultra-léger pour une portabilité maximale, avec une taille d’écran plus petite et en omettant le lecteur de DVD / CD pour atteindre le facteur de forme compact. Batterie lithium-ion à 4 cellules.

Port Thunderbolt pour connecter des moniteurs avancés et des disques externes

Cette interface unique prend en charge à la fois les données à haute vitesse et la vidéo haute définition – plus le câble d’alimentation pour les appareils alimentés par bus – idéal pour les créateurs de contenu numérique.

Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire microSD.

Clavier rétroéclairé RVB

Vous permet de profiter d’une frappe confortable et précise, même dans un éclairage faible.

Lecteur d’empreintes digitales intégré

Rationalise les paramètres de sécurité pour un accès rapide et sans faute de frappe.

Logiciels de base inclus

Version d’essai de 30 jours de Microsoft Office 365.

Port supplémentaire

Prise combinée casque / microphone.

HP – Ordinateur portable à écran tactile Ultra HD Spectre x360 2 en 1 13,3 ″ 4K OLED: 1 499,99 $ (économisez 300 $)

DJI – Mavic Pro Platinum Quadcopter Fly More Combo

Réduction du son améliorée

Le bruit des avions a été réduit pour un fonctionnement plus silencieux.

Conception pliable compacte

La conception légère et compacte permet de l’emporter avec vous.

Prend en charge la vidéo 4K à 30 ips

L’appareil photo 12,35 MP avec prise en charge d’Adobe DNG RAW est prêt à photographier. Le cardan 3 axes pour le Mavic est capable de stabiliser l’appareil photo même pendant les mouvements à grande vitesse pour une vidéo fluide et des photos nettes.

Contrôlez le drone jusqu’à 22704 ′ de distance

La batterie lithium-polymère intégrée offre jusqu’à 30 minutes de temps de vol par charge

Technologie de transmission OcuSync

La technologie permet de diffuser des vidéos dans une plage de 4,3 mi.

Voler par téléphone

Configurez le suivi pour tirer sur un ami ou dirigez-vous vers le ciel pour un vol rapide en utilisant un smartphone au lieu d’une manette.

Partage avec tes amis

Capturez une scène incroyable et éditez-la en quelques clics dans DJI GO Editor, et partagez-la instantanément pour que tout le monde la voie.

Vol en toute sécurité

5 caméras, GPS et GLONASS, une paire de télémètres à ultrasons, des capteurs redondants et un groupe de 24 ordinateurs puissants et spécialisés garantissent que votre drone vole en toute sécurité.

DJI – Mavic Pro Platinum Quadcopter Fly More Combo: 1199,99 $ (économisez 100 $)

Source de l’image: AP / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..