beWanted dépasse le million d’utilisateurs | Communiqués

La plateforme des jeunes emplois clôture 2019 avec plus d’un demi-million d’inscriptions, dont une majorité correspond à des profils internationaux. Parmi les nouvelles inscriptions, plus de 50 000 utilisateurs de l’année dernière ont étudié la formation professionnelle.

Après la fin de l’année, beWanted a clôturé 2019 avec la réalisation de plus d’un demi-million d’utilisateurs, ce qui signifie atteindre la barre du million. Ce chiffre dépasse de loin le nombre de profils obtenus en 2018 année dans laquelle un quart de million de jeunes se sont inscrits sur la plateforme. Juan Torroba, PDG de la société, estime que “le chiffre symbolique du million d’utilisateurs a été un objectif qui a marqué 2019 et qui marque une étape très spéciale pour beWanted”. Pour Torroba, le renforcement de cette réussite consolide la plateforme pour l’emploi des jeunes comme «une source de confiance pour de nombreux jeunes en quête d’une première opportunité professionnelle».

En ce qui concerne les nouveaux utilisateurs enregistrés, la plate-forme se vante de la qualité car plus de 65% des nouvelles inscriptions dépassent 7 notes moyennes et pour la deuxième année consécutive, plus de 15% des utilisateurs totaux ont étudié une maîtrise.

Après avoir ouvert la base de données des profils FP en septembre 2018, beWanted compte déjà plus de 70000 utilisateurs qui ont opté pour cette formation académique. L’initiative est venue à un moment où le marché a commencé à s’engager clairement dans cette formation, une excellente occasion de continuer à connecter les entreprises et les jeunes talents. Et c’est qu’en Espagne déjà 861 906 sont inscrits dans ces études, un chiffre qui double le nombre d’étudiants qui avaient suivi l’EFP il y a 10 ans. Au cours de la dernière année, plus de 50 000 étudiants en PF ont déjà fait confiance à leur modèle de recherche d’emploi, ce qui constitue l’un des grands défis de l’entreprise pour l’année 2019. Devenir le principal outil de recherche d’emploi pour les étudiants de FP est, selon la plateforme, une belle opportunité en 2020.

Consolidation du modèle au niveau international

Sur le nombre total d’utilisateurs enregistrés au cours de l’année écoulée, 70% correspondent à des profils dont le lieu de résidence est en dehors de l’Espagne. Alors que 65% des nouveaux utilisateurs appartiennent à l’Amérique latine, 5% sont des utilisateurs de pays européens. Ainsi, les endroits qui ont contribué le plus d’utilisateurs sont le Mexique, l’Argentine, le Pérou, l’Équateur et le Chili. De son côté en Europe, les utilisateurs les plus inscrits sont le portugais, le français et l’allemand. La consolidation du modèle de recherche d’emploi beWanted se matérialise avec ces chiffres et avec l’entrée sur de nouveaux marchés comme la Colombie, pays dans lequel beWanted débarquera le mois prochain.

Contact

Personne-ressource: Julio Wais

Contact: Responsable Communication

Téléphone de contact: 914357909

Images http://bit.ly/2Th4Avs Légende: beWanted 2020

Auteur: beWanted