Plénière des équipes espagnoles lors du tour précédent de la Ligue des champions de basket-ball en fauteuil roulant avec passes aux quartiers de Bidaideak Bilbao, ACE Gran Canaria et Amiab Albacete.

Amiab Albacete a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions de basket-ball en fauteuil roulant après avoir gagné en tant qu’hôte de tous ses rivaux lors de la ronde préliminaire.

Ainsi, l’équipe Manchego est à nouveau, pour la troisième année consécutive, parmi les huit meilleures du continent dans cette compétition.

De plus, trois de ses joueurs ont été reconnus comme membres du quintette idéal du groupe B: Lourdes Ortega, Harry Brown et Lee Manning. Les deux autres étaient Christophe Carlier (Hornets Le Cannet) et Mateusz Filipski (Porto Torrres).

L’équipe Manchego a gagné au pavillon Lepanto de Albacete à Besiktas Turc (95-76), à Hornets Le Cannet Français (57-95), à Porto Torres Italien (67-88) et à Baski TSOP Russe (104-49).

ACE Gran Canaria

ACE Gran Canaria est entrée pour la première fois de son histoire parmi les huit meilleures équipes de basket-ball en fauteuil roulant d’Europe.

Cette étape est intervenue après avoir terminé premier du tour préliminaire de la Ligue des champions à Meda (Italie) et se qualifier pour les quarts de finale qui se tiendront en mars à Madrid et à Elxleben (Allemagne).

De plus, deux de ses joueurs ont été reconnus comme membres du quintette idéal du groupe A: Rose Marie Hollermann et Arie Twigt Les autres étaient Ismail Ar (Galatasaray), Asael Yona Shabo (Ilan Ramat Gan) et Adolfo Berdún (Dellorto Briantea84 Cantú).

L’équipe canarienne a été libérée avec une défaite en prolongation avant la Ilan Ramat Gan Israélien (64-60) mais a ensuite remporté le Köln 99ers Allemand (68-36), à Galatasaray Turc (72-59) et à Dellorto Briantea84 Cantú Italien (45-76).

Bidaideak Bilbao

Bidaideak Bilbao a affirmé son statut d’hôte lors du tournoi continental précédent et a réussi à se qualifier pour la deuxième année consécutive pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

L’australien Jannik BlairDe plus, il a été reconnu comme membre du quintette idéal du groupe C avec Raimunds Beginskis (DECO Amicacci Giulianova), Mustafa Muhittinoglu (TSK Rehab Merkezi) et Thomas Böhme et Brian Bell (Lahn-Dill).

L’équipe basque a perdu lors de sa première avec le tout-puissant Lahn-aneth Allemand (69-88) puis remporte le DECO Amicacci Giulianova Italien (85-59), le Meaux Français (96-58) et le TSK Rehab Merkezi Turc (82-46).

