Biden et Sanders annulent leurs rassemblements électoraux ce soir pour le coronavirus | Monde

L’ancien vice-président américain Joe Biden et le sénateur de gauche Bernie Sanders, les favoris pour remporter la candidature présidentielle démocrate aux élections de novembre, ont annulé les rassemblements qu’ils prévoyaient d’organiser ce soir à Cleveland (Ohio) pour l’expansion du coronavirus.

La directrice adjointe de la campagne Biden, Kate Bedingfield, a expliqué dans un communiqué, envoyé à Efe, avoir pris cette décision conformément aux recommandations des autorités et par précaution: “Nous continuerons de consulter les responsables de la santé publique et la direction de santé publique, et nous ferons des annonces sur les événements futurs dans les prochains jours. “