Bien pire que la crise financière, l’effet économique du Covid-19

FMI: l’effet Covid-19 est “pire” que la crise financière 5:34

(. espagnol) – Lors d’une conférence de presse de l’Organisation mondiale de la santé, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Gueorguieva, a mis en garde contre l’ampleur du défi auquel le monde est confronté en raison de l’épidémie de Covid-19.

«C’est une crise pas comme les autres. Jamais dans l’histoire du FMI nous n’avons assisté au gel de l’économie mondiale. Nous sommes en récession et c’est bien pire que la crise financière. C’est une crise qui nous oblige tous à nous unir. L’OMS est là pour protéger la santé des gens; le FMI pour protéger la santé de l’économie mondiale. Les deux sont menacés et seuls unis, nous pouvons y faire face », a déclaré Gueorguieva.

“Dans mon existence, c’est l’heure la plus sombre de l’humanité, une grande menace pour le monde entier, et nous devons être unis”, a insisté Georgieva, un économiste bulgare de 66 ans devenu président du FMI l’année dernière. . Je vous assure que le FMI a déployé sa capacité financière totale d’un billion de dollars pour cette urgence.

L’agence accorde une haute priorité aux économies émergentes et aux pays en développement, particulièrement vulnérables pour leurs systèmes de santé fragiles, auxquels s’ajoute le coup économique. La demande de financement des pays entre dans l’histoire des 75 ans du FMI, a déclaré Georgieva. Jusqu’à présent, 85 nations ont frappé à la porte du corps. Sur son site Internet, le FMI répertorie 189 pays membres.

Georgieva était présente à la conférence de presse quotidienne sur le coronavirus organisée par les autorités de l’OMS, alors qu’il y a plus d’un million de cas confirmés dans le monde, dont plus de 50 000 décès.

Son directeur, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que si les autorités levaient prématurément les restrictions et les quarantaines activées pour arrêter la propagation, le virus pourrait réapparaître et l’impact économique serait plus grave et prolongé.

Tedros a reconnu que pour certains pays, l’allégement de la dette est vital pour servir leurs populations et éviter un effondrement économique. Il s’agit d’un domaine de coopération entre l’OMS, le FMI et la Banque mondiale. Mais, il a averti que la meilleure façon d’assouplir les restrictions et d’atténuer leurs effets économiques est d’attaquer le virus avec les mesures déjà connues et recommandées. Identifiez, testez, isolez, traitez chaque cas et suivez chaque contact.

Le financement de la réponse sanitaire est essentiel pour sauver des vies et pour une reprise économique et sociale à long terme. Pour cette raison, il a recommandé que les nations se concentrent sur trois objectifs: s’assurer qu’il y a suffisamment de fonds pour les tests de diagnostic, la collecte de données, l’activation des campagnes d’information et de communication.

Deuxièmement, que les gouvernements maintiennent le paiement des salaires aux agents de santé et garantissent le financement des établissements de santé pour acheter des fournitures médicales essentielles. En outre, supprimez les obstacles financiers afin que les citoyens ne retardent pas ou n’abandonnent pas leur traitement parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre, ce qui complique le contrôle de la pandémie et risque le reste de la société.

Georgieva et Ghebreyesus ont insisté sur le fait que la pandémie a de profondes conséquences sociales et économiques, qu’il s’agit d’un combat partagé, pour protéger des vies et des moyens de subsistance.

