Bilan de ‘Gloria’: 13 morts, des dégâts millionnaires et des personnages historiques | La société

Dans l’attente de l’identification du cadavre qui est apparu hier à Ibiza et qui pourrait être l’un de ceux disparus dans la tempête ‘Gloria’, les administrations évaluent les dégâts millionnaires causés par cette tempête qui a coûté 13 vies pour le moment et qu’en Catalogne a laissé des personnages historiques.

Jusqu’à présent, ‘Gloria’ a fait treize morts et quatre disparus (trois aux Baléares et un en Catalogne), mais s’il est finalement confirmé que le corps retrouvé hier à Ibiza est celui de l’un des disparus dans la tempête, Gloria deviendra dans la tempête avec plus de morts de ce siècle: quatorze.