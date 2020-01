Elle était la plus jeune artiste à être nominée pour les quatre catégories les plus importantes des Grammy et Billie Eilish, avec seulement 18 ans, a également marqué l’histoire aujourd’hui en gagnant en chacun d’eux: album de l’année, enregistrement de l’année, chanson de la Année et meilleur nouvel artiste.

Dans les 62 éditions déjà décernées aux Recording Academy Awards, un seul artiste avait réalisé un tel exploit: Christopher Cross en 1981.