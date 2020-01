Bimba y Lola signe l’ancien PDG d’Inditex José María Castellano | Les entreprises

La société d’articles de mode Bimba y Lola a constitué le premier conseil d’administration du groupe, composé de huit membres, dont un ancien PDG d’Inditex et ancien président de Novacaixagalicia José María Castellano.

Devant seront les nièces de Adolfo Dominguez, fondateurs de la marque, Uxía et María Domínguez, le premier en tant que président et le second en tant que vice-président.

Bimba et Lola ajoute des profils indépendants au conseil d’administration

La création du conseil d’administration représente “un renforcement important” des organes directeurs de l’entreprise et est également une “étape clé” dans la réalisation de son plan stratégique, comme l’ont rapporté Bimba et Lola dans un communiqué.

José Manuel Martínez apparaît comme PDG; des administrateurs propriétaires, Jesús Domínguez et Fernando Martínez; et les administrateurs indépendants Cristina Trujillo, Eva Hernando et José María Castellano.

Uxía Domínguez souligne l’incorporation au conseil d’administration de “profils indépendants et précieux” qui aideront à développer la stratégie du groupe “sans renoncer” à son “caractère familial”.

Bimba et Lola est présent dans 17 pays, avec 290 magasins, 168 en Espagne et 122 dans le reste du monde