Blades: “Nous avons très bien concouru” | Réseaux sociaux sportifs

L’attaquant de Celta Iago Aspas était satisfait du tirage au sort obtenu au stade Santiago Bernabeu, qu’il jugeait équitable pour le travail accompli par l’équipe et les décisions de l’entraîneur de l’entraîneur Oscar García.

“Nous avons très bien concouru et à partir de 0-1, le peloton devient très grand ici. Nous avons enduré cela nous a liés rapidement et nous sommes revenus. Mais nous y avons cru et nous avons apporté des changements offensifs et nous avons mérité ce point”, a déclaré Movistar LaLiga.