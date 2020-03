Blanco: “Ce qui nous vient du CIO, c’est qu’il y aura des Jeux” | Réseaux sociaux sportifs

Alejandro Blanco, président du Comité olympique espagnol, a déclaré jeudi que ce qui leur arrive par le biais du Comité international olympique (CIO), avec lequel ils entretiennent un “contact quotidien”, c’est que les Jeux de Tokyo se dérouleront normalement dans les délais. .

L’épidémie de coronavirus, qui affecte de nombreux pays sur différents continents et continue sa propagation internationale, est la principale cause de “l’agitation” pour la célébration des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, qui se tiendra entre les mois de juillet et août. .