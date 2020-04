BMW aura besoin de sept fois plus de lithium en 2025 pour son électricité en 2025 | Moteur

L’électrification de sa flotte (hybrides légers, hybrides rechargeables et électrique pur) dans laquelle le Groupe BMW est immergé signifie qu’en 2025, il aura besoin de sept fois plus de lithium pour les batteries qu’il n’en a besoin aujourd’hui.

Grâce à un contrat avec la société chinoise Ganfeng Lithium d’une valeur de 540 millions euros, le consortium automobile allemand BMW (qui comprend les marques BMW, Mini, Rolls-Royce et BMW motos) a assuré directement l’approvisionnement en lithium, dans un contexte où la demande de véhicules électrifiés continue de croître à l’échelle mondiale, a-t-il rappelé dans une note.

En outre, le BMW Group a restructuré ses chaînes d’approvisionnement pour pouvoir fournir aux deux fabricants de la cinquième génération de cellules de batterie, les sociétés CATL chinois et Samsung SDI sud-coréen.

Soit dit en passant, il garantit une transparence totale sur l’origine des matières premières, puisque le cobalt sera obtenu directement à partir de mines en Australie et au Maroc à l’avenir.

Le Groupe BMW est assuré de fournir au-delà de 2025

Les contrats d’approvisionnement garantiront la sécurité de l’approvisionnement de l’entreprise jusqu’en 2025 et au-delà, selon la source.

En 2019, vente de modèles électrifiés dans le groupe BMW, ils représentaient le 8% du total (2 520 307 véhicules ont été immatriculés, soit 1,25 de plus qu’un an plus tôt), un chiffre qui, au cours des deux premiers mois de 2020, est passé à 10%.

Tout au long de 2020, le BMW Group aura un portefeuille 12 voitures électrifiées, dont deux sont purement électriques. L’un d’eux est le premier MINI 100% électrique (présenté en Espagne au début de ce mois) et à la fin de l’année, l’iX3 arrivera.

Pour l’année 2023, les prévisions du consortium allemand 25 modèles électrifiés dont la moitié sera 100% électrique.