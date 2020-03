BMW Série 2 Gran Coupé: démocratiser les coupés 4 portes | Moteur

BMW, à qui ces bons résultats sont attribués à l’échelle mondiale par les carrosseries de coupé à quatre portes (Gran Coupe), a opté pour les démocratiserPour cette raison, il a ajouté une version de ces caractéristiques à la série 2.

Ce qu’il a fait, c’est mettre ensemble deux mots presque opposés, raison et émotion, pour conquérir les jeunes clients qui ont besoin d’une voiture polyvalente et qui ne veulent pas renoncer à un véhicule dont les vitres n’ont pas de châssis et dont la ligne de toit descend de plus en plus à l’approche de l’arrière, comme une bonne voiture de sport qui vaut son sel.

Cette formule n’est pas nouvelle. Depuis la BMW Série 2 Gran Coupe il devient le frère cadet, et donc celui qui a accès à ce type de véhicule, de la “famille” composée des 4 Series Gran Coupé, 6 Series Gran Coupé et 8 Series Gran Coupé.

La BMW Série 2 Gran Coupé est en vente à partir de 31.100 euros

Les commandes sont déjà acceptées pour cette traction avant qui sera mise en vente le 14 mars avec deux moteurs de essence (218i avec 140 CV et M235ixDrive avec 306 CV) et bien d’autres diesel (216d de 190 CV et 220d de 190 CV).

Le prix des versions essence est de 31 100 euros (32 089 si équipé d’une transmission automatique, qui est de série dans le reste) et 58 900 euros, et celui des diesel de 33 800 et 41 500 euros.

Dans le équipement d’usine Des phares à DEL, des roues de 16 pouces, un volant sport, des capteurs de pluie et de stationnement, une climatisation à deux zones ou un régulateur de vitesse se démarquent.

Finitions Sport, Luxe et M Sport

Pour 2300 euros la marque propose le pack Sport (volant et sièges sport, roues 17 pouces ou phares antibrouillard LED), pour 3000 euros supplémentaires le Luxe (engagement pour un intérieur plus luxueux) et pour 3800 euros le M Sport (roues 18 pouces, ensemble M intérieur et extérieur et suspension sport).

Extérieurement, il est reconnu par un frontal en ce que la calandre avant est double, large et active (elle s’ouvre pour refroidir le moteur et se ferme pour réduire la traînée aérodynamique), et en raison des grandes entrées d’air situées sur les côtés du pare-chocs.

Latéralement, ce qui attire le plus l’attention, c’est la ligne descendante du toit, les talons marqués et les roues dont il peut être équipé.

Retour, la ligne de la conception est clairement horizontale Cela est souligné par les phares allongés et le diffuseur arrière qui comprend la sortie d’échappement (dans les versions à quatre cylindres doubles et dans le M235iXDrive sportif également, mais ovale).

Intérieur de qualité avec profusion d’écrans

L’intérieur est très technologique par le double écran numérique qu’il monte (celui du tableau de bord et la centrale tactile du système d’infodivertissement). En option, l’affichage tête haute est proposé, qui projette les informations les plus pertinentes pour la conduite sur le pare-brise au niveau des yeux.

La radio peut être relevée ou abaissée par gestes Avec la main et le véhicule, vous pouvez équiper un assistant intelligent qui facilite la vie à bord, ainsi qu’un système qui permet annuler automatiquement les manœuvres que nous avons fait au cours des 50 derniers mètres à une vitesse inférieure ou égale à 35 km / h.

C’est très utile lorsque nous avons essayé de nous garer dans une zone étroite où la voiture ne nous convient pas et que nous voulons faire demi-tour.

En ce qui concerne l’espace pour le pilote et le copilote, il est spacieux et confortable (les sièges sport offrent une bonne adhérence en virage), grâce à un Tableau de bord en V il regroupe les boutons et les rend très accessibles.

Il bouton démarrer Il est situé dans la zone du levier de vitesses, où se trouvent également les boutons des modes de conduite

Comportement dynamique premium

Aux portes de Madrid, nous avons pu tester ce mercredi les deux versions essence et le diesel le plus puissant.

Il équilibre que la voiture transmet dans toutes sortes de situations est très remarquable, ainsi que la réponse de la direction et la douceur avec laquelle l’amortissement se maintient tout à sa place sans affecter le confort des passagers.

Les versions à essence et diesel sont suffisantes pour les conducteurs à la recherche d’une voiture confortable à conduire et suffisamment réactive à basse et à grande vitesse.

Ceux qui ont besoin de fortes doses d’adrénaline ont M235ixDrive. Ses réglages plus sportifs (hauteur de caisse inférieure, dureté d’amortissement plus élevée, accélération durable et virage très élevé) associés à la transmission intégrale permettent d’oublier rapidement que nous conduisons un quatre portes.

En bref, la Série 2 Gran Coupé est la voiture idéale pour ceux qui recherchent un coupé familial avec un coffre de 340 litres (50 de moins qu’une berline de série 3) et une longueur confortable (4,53 mètres) pour conduire en ville. et route.

L’inconvénient qu’ils peuvent mettre est que, malgré ses quatre portes, l’accès aux sièges arrière n’est pas l’un des plus confortables pour les personnes de grande taille, qui toucheront presque le plafond avec la tête.