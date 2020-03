Boca a battu la gymnastique et est devenu champion après le tirage au sort River | Réseaux sociaux sportifs

Boca Juniors est devenu champion de la Super League argentine après avoir battu la gymnastique de Diego Maradona 1-0 et profité du match nul 1-1 de River en tant que visiteur de l’Atlético Tucumán, à la dernière date du tournoi.

Avec un but solitaire de Carlos Tevez, Xeneize a pu célébrer devant son public et remporter le 34e titre du tournoi local de son histoire en totalisant 48 unités, une de plus que le Millionnaire, arrivé avec avantage au dernier jour mais son tirage au sort Tucumán l’a empêché d’atteindre le titre.