Bolaños assume davantage de fonctions et coordonnera l’action politique du gouvernement | La politique

Le secrétaire général de la présidence du gouvernement, Félix Bolaños, a été reconduit dans ses fonctions et il assumera désormais plus de pouvoirs, dont celui de programmer et de coordonner l’action politique du groupe exécutif Pedro Sánchez.

Bolaños continuera de dépendre du Cabinet de la présidence dirigé par Iván Redondo. Mais, comme Redondo, il élargit ses fonctions, qui dans son cas se concentreront sur la tâche stratégique de coordonner l’action politique de l’ensemble du gouvernement de manière “transversale”, selon le communiqué de presse fourni par Moncloa.