Bolsonaro plaide pour la réouverture du commerce au Brésil

Le président brésilien Jair Bolsonaro a insisté mercredi sur le fait que les fermetures dues au coronavirus nuiraient à l’économie et augmenteraient le chômage, et a exhorté à inverser les mesures de quarantaine prises dans diverses régions du pays.

Dans un message Twitter, Bolsonaro a déclaré que «si les entreprises ne produisent pas, elles ne paieront pas de salaire. Si l’économie s’effondre, les fonctionnaires ne les recevront pas non plus. Nous devons ouvrir le commerce et faire tout notre possible pour préserver la santé des personnes âgées. »

Bolsonaro a réitéré mardi dans un discours télévisé national son affirmation selon laquelle l’inquiétude concernant le nouveau coronavirus est exagérée et a accusé les médias brésiliens d’essayer d’attiser l’hystérie dans le pays.

Il a également noté que certains États devraient abandonner leur politique d’interdiction des transports publics, de fermeture des entreprises et des écoles, et de demander à leurs résidents de confiner leur domicile.

“Nos vies doivent continuer, les emplois doivent être maintenus”, a déclaré le président, qui a de nouveau comparé la pandémie causée par COVID-19 à une “grippe” ou un “rhume”.

“Le virus est arrivé, nous y faisons face et il passera dans peu de temps”, a-t-il ajouté.

En outre, il a déclaré que si l’Italie souffre beaucoup, c’est à cause de sa population âgée et de son climat plus froid.

Pendant qu’il parlait, certains Brésiliens en quarantaine volontaire ont protesté contre ce qu’ils considèrent comme une attitude indifférente à la pandémie en frappant des casseroles et des poêles par leurs fenêtres.

Bolsonaro est soumis à de fortes pressions pour sa gestion légère de la pandémie, et même certains de ses alliés politiques ont réagi avec horreur à sa position pro-entreprise.

Il a déjà été critiqué pour avoir initialement qualifié le virus de “fantaisie” et pour avoir serré la main de ses partisans, même si les autorités, y compris son propre ministère de la Santé, ont exhorté les gens à éviter les réunions.

Le Brésil a enregistré 2 271 cas de coronavirus, avec 47 décès, selon les dernières données publiées par l’Université John Hopkins aux États-Unis.