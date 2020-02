Les bonbons et les beignets ont pris lundi la Plaza de San Nicolás et les rues environnantes dans le marché traditionnel de la journée de San Blas, une journée qui s’est terminée par une procession le matin et se terminera par une soka dantza, quelque chose qui ne Il peut être vu deux fois par an.

Les vingt et un étals qui composent cette édition du marché ont été placés de la promenade Sarasate vers la rue San Miguel, entourant les porches de l’église de San Nicolás et sur la place du même nom.