Le chanteur Bono et les Nations Unies ont dénoncé mardi le “désavantage dramatique” que subissent les adolescents dans le monde en matière d’éducation et ont demandé à “chacune des nations” de se joindre à l’initiative “Drive for Five” pour atténuer la situation. .

“C’est une maladie invisible, mais c’est une maladie mortelle”, a déclaré le chef de la bande U2 à l’ONU au sujet du manque “catastrophique” d’éducation des adolescentes, qui affecte au total 130 millions d’enfants dans le monde.