Boomerang TV signe Salvador Calvo pour ses nouveaux projets de fiction | La culture

Le réalisateur de “The Last of the Philippines” (2016), Salvador Calvo, a conclu un accord avec le producteur Boomerang TV avec l’intention de développer de nouveaux projets de fiction et de cinéma.

Calvo, qui a déjà travaillé avec Boomerang TV réalisant des séries telles que “Personal Motives” (2005), “Laura’s Mysteries” (2009), “Brothers” (2014) ou “Cain’s Father” (2016), revient à la société de production dans lequel, comme le directeur le reconnaît lui-même dans un communiqué, il s’est senti “très à l’aise de travailler”.