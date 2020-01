Borrell exhorte l’UE à garantir le respect d’un éventuel accord sur la Libye | Mexique | Édition Amérique

Le haut représentant de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré dimanche que les 28 devaient être “préparés” pour soutenir la “mise en œuvre” de l’accord qui pourrait être conclu ce dimanche sur le conflit en Libye, en particulier dans le haut Embargo sur les incendies et les armes.

Borrell a fait ces déclarations à Berlin, peu de temps avant le début de la conférence internationale sur la Libye à laquelle les dirigeants des deux parties, le gouvernement soutenu par l’ONU et l’armée rebelle, et leur soutien international, avec la présence de la Russie, de la Turquie participent , La France, l’Égypte, l’Italie et les États-Unis, entre autres.