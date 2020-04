Borrell: l’UE a rejeté les pressions de la Chine dans un rapport de désinformation sur COVID | Couverture

Le haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell, a assuré ce jeudi que les services qu’il dirige rejetaient toute “pression” de la Chine pour déclasser son dernier rapport sur la désinformation concernant le coronavirus, qui cible la Chine ou la Russie.

“Après avoir mené une enquête et en avoir parlé avec les responsables, je peux garantir que le document qui a été publié n’est pas édulcoré par rapport à un autre, et que la pression chinoise n’a pas influencé sa rédaction”, a déclaré Borrell à la commission. des Affaires étrangères du Parlement européen, auquel il a été appelé pour expliquer l’incident avec le rapport susmentionné.

L’étude, la troisième d’une série sur la désinformation et les coronavirus préparée par un groupe de travail spécifique relevant du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et publiée le 24 avril, a suscité la controverse parmi certains médias qui prétendaient avoir vu une version antérieure plus difficile avec les autorités chinoises.

Au lieu de cela, Borrell a totalement rejeté cette possibilité aujourd’hui et a précisé que le SEAE produit deux types de documents sur la désinformation: l’un pour la consommation diplomatique interne et l’autre pour la publication au grand public sur le site Web euvsdisinfo.eu.

“Nous n’avons salué personne”, a déclaré Borrell, qui a expliqué qu’en tant que service diplomatique, le SEAE maintient “un contact constant avec des tiers”, ce qui “implique d’écouter ce qu’ils pensent, mais de ne s’incliner devant personne”.

Interrogé par un eurodéputé sur les critiques adressées par l’ambassade de Chine à Paris au gouvernement français dans le contexte de la crise COVID-19, Borrell a reconnu qu’il s’agissait “d’un événement qui n’est pas dans le document qui a été rendu public”.

“J’ai posé des questions à ce sujet et la réponse que j’ai obtenue de mes services est qu’ils ont décidé de ne pas le mettre là parce qu’ils devaient prêter une attention particulière au fait que dans toute évaluation publique, les seules références principales aux cas étaient la désinformation et les preuves basées sur des sources ouvertes”, a-t-il répondu.

Dans le cas de l’incident avec l’ambassade de Chine, les services ont considéré qu’il pouvait s’agir “d’une catégorie légèrement différente, se référant essentiellement à des activités de pression sur une mission diplomatique”, ils ont donc décidé de “ne pas le mettre dans le rapport public pour éviter les inexactitudes”. dit-il.

“Mais cela a été décidé dans l’équipe sans aucune ingérence ni pression extérieure ou intérieure, et vous pouvez voir que nous ne nous cachons pas en dévoilant des cas clairs de désinformation en provenance de Chine, qui figurent dans le rapport”, a ajouté le chef de la diplomatie communautaire.

Il a également noté que le cas de l’ambassade de Chine en France “a été largement rapporté dans les médias, donc nous n’essayons pas de cacher quoi que ce soit”.

Sur le document qui aurait été divulgué à la presse, Borrell a déclaré qu’il était “clair et évident que la Chine avait exprimé ses préoccupations” lorsqu’elle a appris son existence, mais que le SEAE “n’a accepté aucune pression pour créer une publication qui était biaisée en raison de la pression de personne. “

“Si vous voyez la publication, dites-moi si c’est quelque chose qui a été produit pour satisfaire les autorités chinoises”, a-t-il dit à propos du rapport, qui met en évidence “une poussée coordonnée par des sources officielles chinoises pour détourner tout blâme pour le déclenchement de la pandémie”.

Borrell a conclu qu ‘”il n’est pas acceptable que le SEAE soit lésé par cet événement ou qu’il affaiblisse sa capacité à exposer la désinformation”.