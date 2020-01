Brad Pitt et Jennifer Aniston au centre des prix SAG | La culture

Brad Pitt et Jennifer Aniston étaient deux des gagnants des Actors Guild Awards (SAG) aujourd’hui, mais ils étaient également les stars des réseaux sociaux pour les moments qu’ils partageaient ensemble et se souvenaient pourquoi ils étaient l’un des couples les plus nombreux Hollywood populaire.

Pitt a remporté le prix du meilleur acteur de soutien dans un film pour “Il était une fois … à Hollywood”, tandis qu’Aniston a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour “The Morning Show”.