Brandan Márquez revient à Great Bikedada | Sports pratiques

L’ultrafondista Brandan Marquez reprendre contact avec Une grande Bikedada Après quelques années d’absence en raison d’incompatibilités avec votre calendrier. Le cycliste de Trois lunes de Valdeorras un calendrier très ambitieux recommencera en février le 16 février.

Bien que le test Vigo ne soit pas compétitif, dans ses performances en 2014 et en 2015 il a atteint l’objectif en première position. “Un Great Bikedada est un test qui me convient très bien pour la préparation. De plus, il est très attractif, car il s’adapte à ce que chaque participant y recherche”, explique notamment le vainqueur de l’Iron Bike XCM Italy en 2019, entre autres compétitions.

Le test, organisé par Gestionnaire de fans de cyclisme social En collaboration avec d’autres entités cyclistes, le 16 février sur 100 kilomètres au loin de Gran Fondo, entre Vigo et le réservoir d’Eiras, avec retour à la ville galicienne à travers les municipalités de Redondela, Pazos de Borbén et Fornelos de Montes.

Les autres deux options A Bikedada plus que la course sont les distances de 69 et 42 kilomètres. L’objectif est de répéter le record de 700 inscrits l’an dernier.

Dossier personnel

Brandon Márquez est né à Vigo et à quatre ans il est allé avec sa famille à Santiago. Il a commencé à courir en VTT dans sa jeunesse, modalité dans laquelle il a rapidement obtenu de bons résultats en remportant le championnat de Galice.

Puis il est parti sur la route, mais il exigeait déjà plus de dévouement et je me suis entraîné trois jours par semaine, “juste assez pour terminer les courses”, raconte Brandan, qui a accepté au Diego Irons avec Alex Mark et Juan Moron. “Le niveau était élevé et si vous ne vous entraîniez pas, c’était difficile d’être avec les meilleurs.”

L’avenir à vélo était incertain à l’aube de la vingtaine car il n’avait pas clairement vu une sortie professionnelle dans le monde du cyclisme, il décida donc de se concentrer sur la préparation des oppositions des pompiers d’aéroport.

“Quand j’ai finalement pu les approuver, ils m’ont assigné aux îles Canaries et là, avec du temps libre, j’ai commencé à reprendre contact avec le vélo”, raconte-t-il.

Le VTT traditionnel a rapidement commencé à se concentrer sur la course de grands fonds “à la recherche de nouvelles motivations”, avec une prédilection particulière pour les marathons, jusqu’à ce qu’ils finissent également par être courts et ces dernières années, il a opté de préférence pour les ultramarathons, les distances entre les 130 et 200 kilomètres, qui en VTT sont une exigence extrême, ou même la dernière mode, les soi-disant vélos en fer.

Palmarès

En 2019, il a signé une saison vraiment brillante. A remporté le Iron Bike XCM Italia après sept étapes; Il a terminé quatrième du Championnat d’Europe XCUM (ultramarathon), une position qui avait déjà atteint 2017; a terminé troisième du Crocodile Trophy XCM d’Australie, contestée en huit étapes, et a également prévalu dans Mountain Quest XCUM du Portugal.

Après une longue carrière, puisqu’il a maintenant 38 ans, il n’hésite pas à classer l’Iron Bike XCM Italia comme la compétition la plus difficile qu’il ait jamais connue.

“C’est un test d’une extrême dureté, avec l’attrait des organisations italiennes, qui ne s’arrêtent pas aux subtilités. Dans certaines sections, c’est comme grimper à vélo.” En 2019, il est retourné en Italie pour gagner ce test dans lequel en 2018 il avait déjà terminé deuxième. Et il espère encore répéter en 2020.

Au niveau national, il a également été double champion d’ultramarathon d’Espagne et ajoute également une victoire à l’Open d’Espagne.

Oiseaux solitaires

Les ultrafondistas, authentiques tiramillas à véloIls donnent l’impression qu’ils sont une espèce d’oiseaux solitaires, les “loups des steppes”, comme il le commente, qu’ils sont prêts à survivre dans des milieux inhospitaliers.

Ce n’est pas que notre protagoniste soit le cas, mais il reconnaît que “95% du temps” sort pour s’entraîner seul. En partie à cause d’incompatibilités d’horaires et parce qu’en Galice, il n’y a pas beaucoup de gens focalisés sur l’ultramarathon non plus. Pratiquez cette modalité de VTT extrême par passe-temps, ou peut-être par nécessité vitale. “Je me définis comme un autodidacte total: je n’ai pas de coach, de nutritionniste ou quoi que ce soit de ce genre. Je m’organise.”

Le vélo d’aventure extrême est quelque chose qu’il aime et aime. Ce n’est que de temps en temps qu’il regarde en arrière et des doutes surgissent quant à ce qui se serait passé si à l’époque il s’était concentré à cent pour cent sur le vélo.

practicodeporte@efe.com