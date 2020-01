Brexit, au microscope | L’avenir

Patricia Barral étudie les signaux qui activent le système immunitaire pour lutter contre les infections; Miguel Cacho développe des nano-capteurs pour détecter les maladies infectieuses dans le sang; et Itziar Peñafiel veut créer des médicaments de manière durable et «verte».

Les trois travaillent dans les principaux centres de recherche du Royaume-Uni, grâce à la capacité de ce pays à toujours chasser les jeunes talents étrangers.

Le Brexit, cependant, menace de les renvoyer en Espagne, où il y a moins d’opportunités, disent-ils, ou une autre destination qui n’est peut-être pas aussi attrayante qu’au début de leur aventure britannique.

Ils espèrent que, comme l’a promis le Premier ministre Boris Johnson, la rupture du Royaume-Uni avec l’Union européenne (UE) se fera avec un accord, bien que le fantôme d’un divorce sauvage n’ait pas complètement disparu.

PORTE DE SORTIE OUVERTE

Par conséquent, la porte de sortie du pays “n’est pas fermée”, explique Barral, docteur en chimie de l’Université Complutense de Madrid. Il est arrivé à Londres en 2007 et,

Depuis 2013, il dirige sa propre équipe de recherche immunologique au Kings College de Londres et au Francis Crick Institute, où ils suivent l’attente: “Tout est dans l’air et les choses changent du jour au lendemain.”

“Si vous venez dans un pays parce qu’il vous offre de très bonnes opportunités d’emploi et que vous vous retrouvez à une époque où cela ne se produit plus, alors vous vous demandez combien cela vaut. Vous devez attendre et voir ce qui va se passer. “, expose Barral.

Cacho, un diplôme d’ingénieur de l’Université Carlos III de Madrid, a également perçu qu’il était au bon endroit lorsqu’il s’est installé dans la capitale britannique il y a sept ans.

Souligne qu’à leur arrivée, ils se sont sentis “accueillis dès la première minute” par un pays dans lequel “vous pourriez envisager de vous installer”.

“Mais pour le moment, ce n’est pas un pays dans lequel vous prévoyez de vous enraciner. Je pense que c’est la principale différence entre avant et après le Brexit”, explique Cacho, qui poursuit un doctorat au prestigieux Imperial College de Londres.

Son travail est axé sur le développement de nano-capteurs capables de “filmer” ce qui se passe dans une réaction d’amplification d’ADN, une technologie qui vise à améliorer les diagnostics précoces de nombreuses maladies, comme le cancer du sein ou Zika.

1 000 MILLIONS DE FONDS EUROPÉENS

Peñafiel, diplômé en chimie de l’Université du Pays Basque et docteur de l’Université d’Alicante, a suivi la campagne du référendum sur le Brexit de Cambridge, après avoir obtenu en 2015 une bourse TecnioSpring d’un an.

“C’était une bulle dans laquelle presque tous nous venons de l’étranger, il n’y a pratiquement pas d’anglais, et, pour être ma première expérience scientifique à l’étranger, la perception que votre talent est le plus important, au-delà de votre nationalité, était une réalité” .

Il est retourné en Espagne en 2016 convaincu que le brexit était quelque chose de “peu probable, très loin”. Le «oui» à la rupture avec Bruxelles a donc été un «choc».

“Nous ne comprenions rien. Pour nous, l’Angleterre était une société qui voulait accueillir et toujours chercher le meilleur”, affirme Peñafiel, qui est cependant retourné au Royaume-Uni en 2017 pour travailler à l’Institut de biotechnologie de l’Université de Manchester.

L’un des murs de l’accueil de ce centre moderne, créé en 2006, regorge de couvertures et d’articles de revues scientifiques réputées qui recueillent les succès obtenus par ses chercheurs.

“Quand je suis venu ici pour la première fois et que je l’ai vu, j’ai dit que je voulais voir mon travail là-bas un jour.”

Pour l’instant, les ressources ne manquent pas. Le Royaume-Uni, dit-il, a “un niveau de recherche très élevé” car il a pu sélectionner “les meilleurs”.

Par ailleurs, précise-t-il, le dernier cadre budgétaire de l’UE élaboré avant le “brexit” (2009-2013), a alloué 25% de l’aide Marie Curie au Royaume-Uni: “C’est 1 000 millions d’euros!”

Dans une Europe à 27, ce pays “prend 20%” des bourses de la communauté du Conseil européen de la recherche (CER). “Ensuite, ils disent que Bruxelles nous vole”, explique Peñafiel.

“Au Royaume-Uni – Barral est d’accord – ils ont toujours été très bons pour obtenir des fonds européens pour la science. Ils ont pu obtenir plus que ce qu’ils ont mis pour la science parce qu’ils ont très bien fait. Mais maintenant avec le Brexit, en principe , c’est fini. “

Ce pays sera une “destination moins attrayante” après la fin des bourses européennes, ainsi que les éventuels obstacles que le Brexit pourrait imposer à la mobilité des citoyens du continent, précise Cacho.

“NOUS ARRÊTONS LE PROGRÈS ALLEMAND”

“Nous remarquons que moins de talents arrivent. Les Européens y pensent. Depuis le Brexit, il y a eu une chute brutale des étudiants européens en master. Et vous pouvez voir qu’il y a beaucoup plus d’étudiants asiatiques qui apportent des talents égaux, mais ne restent pas. Ils finissent. le maître et ils deviennent. Il est beaucoup plus difficile de retenir les talents pour continuer notre carrière. “

En dehors du domaine scientifique, “qui est totalement” anti-Brexit “”, souligne Barral, certains changements sont détectés dans la société britannique, dans laquelle “des attitudes qui n’étaient pas vues auparavant” sont apparues.

“Je ne me suis jamais senti maltraité parce que je suis un étranger. Mais il me semble que le Brexit a soulevé de nombreuses situations, je ne sais pas si le racisme est le mot, des abus aux différents, qu’ils n’étaient peut-être pas là avant.”

Cacho pointe directement les politiciens qui utilisent un «langage belliciste» ou tentent d’évoquer les peurs du passé, comme pendant la campagne, quand il se souvient d’une affiche particulièrement frappante qui disait: «Arrêtez l’avance allemande, votez le brexit».

“Il y a des moments où si vous allez dans un pub vraiment anglais, en Angleterre profonde, vous ne vous sentez pas à l’aise de parler en espagnol. Parce qu’à un moment donné, ce n’est pas la norme, mais on nous a dit de” parler en anglais, c’est l’Angleterre “.”

Peñafiel, quant à lui, regarde l’avenir avec incertitude, car il ne sait pas, par exemple, comment cette pause affectera sa famille, son bébé et son mari, qui cherche du travail et, “peut-être, ne le fait pas facilement” si le Les entreprises, avec de nouvelles règles du jeu, doivent payer un supplément “pour un visa spécial pour embaucher un non-anglais”.

Vivre en dehors de votre pays, ajoute-t-il, peut être difficile et toute aide peut faire la différence.

“J’ai, par exemple, eu de la chance parce que j’ai accouché en Espagne à la charge de l’Angleterre, qui a ce type d’accords pour lesquels vous pouvez accoucher ou subir d’autres types d’opérations qui impliquent une période postopératoire qui nécessite un soutien familial Et tout cela est payé par les services de santé (britanniques) à notre sécurité sociale “, se réjouit-il.

Tous les trois ont émis l’idée que le «brexit» pourrait radicalement transformer leurs espaces de travail.

“Le gouvernement a déclaré qu’il soutiendrait les jeux des personnes qui ont déjà obtenu des bourses européennes, mais d’où proviendra cet argent, car, s’il n’y a pas d’accord, il y aura tellement de problèmes que la science sera en ligne”, Barral se demande.

Selon Peñafiel, du ministère des Sciences, on leur a dit que le Brexit allait être bon pour le pays, “qu’il y aurait plus d’argent” pour enquêter. “Maintenant, ils nous disent non, que la santé et l’éducation passent en premier”.

“C’est compréhensible, mais le brexit est censé être meilleur, pas équilibré.”