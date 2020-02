Brexit est arrivé: rien ne se passe (pour l’instant) | La politique

C’est tout Le Brexit, le divorce politique du siècle, est arrivé. Un processus long et tortueux mais après lequel ouvriers, étudiants, touristes, hommes d’affaires et familles peuvent pour l’instant rester calmes dans leur vie: pour l’instant, rien ne change.

Trois ans et demi après avoir voté en faveur de la sortie de l’UE, les Britanniques ont quitté un club auquel ils appartenaient depuis 47 ans et demi; La première phase de la déconnexion a culminé vendredi à minuit. Ils ne sont plus membres de l’UE.