Brille et contraste sur le tapis rouge des premiers prix Odeón | personnes

Le Théâtre Royal de Madrid a accueilli les visages les plus connus de la scène musicale espagnole sur son tapis rouge cet après-midi, lors d’une cérémonie qui vise à devenir la version musicale des Goya Awards et dont les styles ont été marqués par des contrastes et des briller

Odeón, un temple dédié aux spectacles musicaux dans la Grèce classique, a donné son nom à ces nouveaux prix, et a également défilé ses invités comme s’il s’agissait d’une promenade à travers l’Olympe en raison de son tapis rouge sous un maximum: tout vaut.