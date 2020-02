Britney Spears s’est cassé un orteil en dansant, une blessure qui l’a amenée à passer par l’hôpital et dont il semble qu’elle se rétablisse déjà sans problème.

“Lorsque vous cassez quelque chose, vous avez tendance à guérir plus fort, surtout si vous êtes ma fille”, a écrit Sam Asghari, le partenaire du chanteur sur Instagram et qui a téléchargé une photo sur les réseaux sociaux dans laquelle il apparaît à côté de Spears en souriant et dans un centre médical.