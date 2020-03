Broward active un système mobile de test des coronavirus avec le soutien de la Garde nationale – Telemundo Miami (51)

La Garde nationale de Floride a activé un groupe de travail pour aider à lutter contre la propagation du coronavirus dans le comté de Broward dimanche, un jour après que le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu’il y avait des preuves de “propagation communautaire” pour certains cas du nouveau coronavirus. dans le sud de la Floride.

Lors d’une conférence de presse dimanche après-midi, le gouverneur de la Floride a déclaré que les membres de la Garde nationale travailleraient avec le Memorial Hospital Healthcare pour créer des tests de dépistage du virus à Broward, via un système “Drive-Thru”. , ou “Self-Service”, dans lequel le patient pourrait arriver dans son véhicule et passer le test pour détecter s’il a COVID-19, sans avoir besoin de descendre en cas d’urgence ou d’entrer à l’hôpital.

DeSantis a également mentionné une conversation qu’il a eue avec les maires de Fort Lauderdale et de Miami Beach sur la façon de freiner la propagation du COVID-19 parmi ceux qui sont sortis au printemps.

Plus tôt dimanche, les deux maires ont annoncé de nouvelles fermetures de plage et des restrictions sur les bars et restaurants.

Ce dimanche après-midi, 136 résidents de Floride se sont révélés positifs pour le COVID-19 dans l’État, selon le Florida Department of Health. 9 autres résidents non floridiens ont également été testés positifs dans l’État, tandis que 7 résidents floridiens ont été testés positifs en dehors de l’État. Il y avait 514 résultats de tests en attente, et 442 personnes étaient sous surveillance, ont déclaré des responsables de la santé.

Broward est responsable d’au moins 36 cas confirmés, tandis que Miami-Dade en comptait 13 dimanche matin.

