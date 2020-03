Bruce Chen met son expérience de lanceur au service du Panama | Réseaux sociaux sportifs

L’ancien gaucher panaméen Bruce Kastulo Chen, qui a mis fin à sa carrière en 2015 après 17 saisons dans les majors, s’est joint mercredi comme conseiller à la formation de la présélection de baseball de son pays qui se prépare pour les qualifications classiques. Baseball World

“Je me sens très bien et heureux de pouvoir aider l’équipe qui nous représentera lors des éliminatoires de la Coupe du monde”, ont déclaré les anciens Yankees, Phillies, Mets, Expos, Reds, Astros, Sox. Rojas, les Orioles, les Rangers, les Royals et les Indiens.