Bruce Springsteen et Bon Jovi, le temps fort de mercredi | Culture et divertissement

La musique continue de nous apporter d’agréables surprises et des unions surprenantes, qui nous permettent de mieux porter l’enfermement. Ce mercredi, deux poids lourds, Bruce Springsteen et Bon Jovi dirigent diverses figures du New Jersey (USA) lors d’un concert de charité virtuel.

– Springsteen et Bon Jovi, l’armée du New Jersey.

Le grand événement de ce mercredi sera l’alliance de Bruce Springsteen et Bon Jovi avec d’autres personnalités du New Jersey (USA) dans un concert virtuel qui permettra de lever des fonds pour la lutte contre le coronavirus. Il peut être suivi à partir de 2h00 du matin en Espagne sur des plateformes telles que Apple Music, Apple TV et via les réseaux de la station SiriusXM.

– L’affaire Dreyfus et Bárbara Lennie, deux plans de tournage.

Vainqueur du Lion d’argent de la meilleure réalisation au dernier Festival de Venise, vient aujourd’hui les plateformes “L’Officier et l’Espion”, le film de Roman Polanski sur l’un des plus grands scandales de l’histoire de la justice française, l’affaire Dreyfus, ce qui montre que le réalisateur de “El pianista” n’a pas perdu de vigueur, de style ou d’opportunité.

Récit d’un jeune soldat prometteur (Louis Garrell) qui en 1895 a été condamné à la prison à vie pour espionnage pour l’Allemagne et qui se concentre sur le rôle joué par le colonel Picquart (Jean Dujardin) dans la découverte et la dénonciation de la chaîne d’irrégularités commises dans le procès et qui se reflètent dans l’un des textes les plus célèbres du journalisme, le manifeste “Yo acuso” d’Emile Zola.

D’autre part, dans les réunions virtuelles organisées par la Film Academy aujourd’hui, le protagoniste est Bárbara Lennie, qui parlera via Instagram de l’Académie du premier film de Nely Reguera “María y los otros”, disponible sur le site Web de RTVE , l’histoire d’une femme dans la trentaine qui est frappée par la réalité par une décision familiale.

– “Balcony Stories”, la créativité des séries faites maison.

“Balcony Stories”, la nouvelle série produite par ViacomCBS International Studios (VIS), débarque ce mercredi en Espagne comme un regard positif qui montre la créativité et la bonne énergie générées dans les maisons du monde entier pour lutter contre le confinement.

Paramount Network, Comedy Central et MTV seront en charge de la diffusion de ces “sketchs” nationaux que les téléspectateurs enverront sur le site balconystories.tv et partageront ainsi avec le monde “extérieur”.

– Jordi Sierra i Fabra et Unicef, alliance pour la Journée du livre.

L’écrivain Jordi Sierra i Fabra sera sur le compte Instagram de l’Unicef ​​demain dans le but de remplir de ses histoires les jours de la semaine où le jour du livre est encadré, car pour cette ONG, les livres peuvent nous aider à rester optimistes dans des moments difficiles.

– Faites cuire des chilaquiles avec un réfugié mexicain.

Diego Guerrero, avec deux étoiles Michelin à DSTAgE (Madrid), et Juan Valdez, un chef mexicain organisé par la Commission espagnole pour l’aide aux réfugiés, se joignent au premier atelier de cuisine en ligne gratuit de l’initiative #Acogeunplato pour faire des chilaquiles , l’un des petits déjeuners préférés au Mexique.

Ce sera à partir de 19h30 sur Instagram de Guerrero (@diegoguerrero) et permettra, en plus d’apprendre la recette (croustilles de tortilla, tomates, un piment, eau, crème liquide, mozzarella, oeufs et oignon rouge sont nécessaires ), pour connaître les expériences d’un réfugié reçu en Espagne.

– Okuda nous montre ses projets préférés.

Le peintre, sculpteur et designer espagnol Okuda San Miguel ouvre les portes de sa maison pour montrer l’un de ses projets préférés, car c’est là que le public peut faire partie de son œuvre, le jardin Kaos. Un projet collaboratif elrow’art et Desigual et vous invite à peindre l’un de leurs “cochons volants”.

– Postures de yoga pour atténuer les mauvaises positions.

La pratique du yoga devient un excellent allié en période de confinement, les mauvaises postures et la douleur peuvent être améliorées en suivant les cours de Vanessa Sikale (@vanessasikale), prenez bonne note pour acquérir de saines habitudes. EFE

cul-agf