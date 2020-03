Bruxelles étudie comment les pays peuvent aider à la recherche COVID | En vedette

La Commission européenne (CE) prévoit de faciliter aux États membres le soutien à la recherche sur le coronavirus, ainsi qu’à la production de vaccins ou de matériel de protection contre la maladie, avec une aide publique, a déclaré lundi l’exécutif communautaire.

Face à la pandémie, Bruxelles a assoupli ses règles en matière d’aides d’État afin que les pays puissent soutenir financièrement les entreprises en difficulté en raison de l’épidémie de COVID-19, garantissant ainsi la liquidité des entreprises.

Dans le cas de l’Espagne, la CE a donné son feu vert la semaine dernière aux deux systèmes de garantie qui iront aux entreprises et aux travailleurs indépendants touchés par la crise sanitaire et économique, qui disposent d’un budget d’environ 20 milliards d’euros .

Maintenant, la CE étudie que les États membres peuvent apporter une aide dans plus de cas, y compris le soutien public à la recherche et au développement (R&D) sur le coronavirus.

L’exécutif communautaire prévoit également d’autoriser les pays à fournir une aide pour la construction et l’amélioration des laboratoires de test des produits nécessaires pour faire face à l’épidémie, tels que les vaccins, les équipements ou appareils médicaux, les matériaux de protection et les désinfectants.

Il étudie également la facilitation d’un soutien accru des États aux entreprises dédiées à la fabrication de vaccins, d’équipements médicaux, de matériels de protection et de désinfectants.

D’autre part, il analyse la possibilité de différer le paiement des impôts et de suspendre la partie professionnelle de la cotisation de sécurité sociale afin d’éviter les licenciements dus à la crise des coronavirus “dans les régions et secteurs spécifiques les plus touchés par l’épidémie “

Toujours dans le but de prévenir les licenciements dans ces régions, Bruxelles serait disposée à autoriser temporairement des subventions salariales pour les travailleurs.

“Nous autoriserons les États membres à apporter un soutien spécifique pour sauver des emplois dans les secteurs et régions particulièrement touchés par l’épidémie, en les exonérant d’impôts et de cotisations sociales ou en accordant des subventions salariales”, a déclaré la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager dans un communiqué.

La Commission européenne a déjà transmis la proposition aux États membres et, a-t-elle indiqué, elle espère que les nouvelles mesures entreront en vigueur dans les prochains jours.