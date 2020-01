Bruxelles reconnaît que les effets “incontournables” du plan du gouvernement espagnol sur les dépenses | Économie

Le commissaire européen à l’économie, Paolo Gentiloni, a admis lundi que la Commission européenne (CE) partage “l’objectif général” du gouvernement espagnol de travailler pour une économie “durable” dans les domaines “social et environnemental”, mais a supposé que ” Ils devraient examiner “les conséquences sur les dépenses publiques.

“Nous partageons l’objectif général du gouvernement de travailler pour une économie durable au niveau social et environnemental, et nous devons naturellement examiner les conséquences sur le niveau des dépenses publiques de ce qui est dans le programme du gouvernement”, a déclaré le politicien italien à son arrivée. à la réunion des ministres de l’économie et des finances de la zone euro (Eurogroupe) qui s’est tenue aujourd’hui à Bruxelles.