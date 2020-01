BStartup de Banco Sabadell investit 620 000 euros dans la startup sévillane Le Room Service | Entreprend

La startup Sevillana Le Room Service clôture son deuxième tour d’investissement de 620 000 euros de la main de BStartup de Banco Sabadell, CM Investment Portfolio et de tous ses partenaires précédents: Faraday Venture Partners et des business angels importants du secteur.

L’investissement ira à la consolidation en Espagne, avec l’ouverture imminente de Barcelone et de Majorque, et de préparer l’expansion internationale pour le début de 2021, en plus de la numérisation de l’entreprise.Cette entreprise est née en février 2017 pour révolutionner et monétiser le room service dans les hôtels et les appartements touristiques.

Le Room Service est déjà présent dans plus d’une centaine d’établissements hôteliers à Séville et Madrid

Aussi La startup travaille avec les principales chaînes telles que Meliá, NH ou Grupo Hotusa.

La startup a été fondée par trois jeunes entrepreneurs sévillans, Rafael Valenzuela, Carlos Valdenebro et Ignacio Oroquieta, qui s’engagent pour un emploi jeune et stable, avec une main-d’œuvre de plus de 40 travailleurs, et la fin de l’année devrait donner environ 100 emplois les gens

Cette entreprise a connu une croissance de 200% en 2019 avec une prévision d’augmentation significative du taux de croissance en 2020.