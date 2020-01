Buenafuente estime que le soutien du gouvernement “devrait être normal” au cinéma | La culture

L’humoriste Andreu Buenafuente, qui présentera ce samedi à Malaga le gala des 34 Goya Awards, a affirmé qu ‘”il devrait être normal” la présence du président du gouvernement, Pedro Sánchez, à l’occasion de “soutenir le cinéma et l’industrie culturelle”. “.

“C’est très bien que le président du gouvernement de ce pays fasse une apparition en soutenant le cinéma et l’industrie culturelle, et ce, que nous lui donnions comme une chose très extraordinaire, je pense que cela devrait être normal, gouverner qui gouverne”, a-t-il dit. Buenafuente en passant le tapis rouge avec sa femme et co-animatrice du gala, Silvia Abril.