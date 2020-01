Butler et Simmons dirigent les réserves de l’Est; Jokic, Paul et Lillard de l’Ouest | Réseaux sociaux sportifs

Il n’y a pas eu de surprise dans la liste finale des 14 réservistes qui participeront à la 69e édition de la NBA All-Star Party après ce soir, elle a été annoncée avec Jimmy Butler et le joueur de base australien Ben Simmons des leaders dans la Conférence orientale et le centre serbe Nikola Jokic et la base Damian Lillard à l’ouest.

Avec Butler (Miami) et Simmons (Philadelphie), dans l’Est seront également des réserves, la base Kyle Lowry (Toronto), l’attaquant Khris Middleton (Milwaukee), l’attaquant lituanien Domantas Sabonis (Indiana), l’attaquant Jayson Tatum (Boston) et centre Bam Adebayo (Miami).