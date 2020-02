Cabaco: “Signer pour Getafe est un pas en avant dans ma carrière” | Réseaux sociaux sportifs

Erick Cabaco, le défenseur central uruguayen de Getafe, a déclaré mercredi lors de sa présentation officielle en tant que nouveau joueur de l’équipe de Madrid, que son arrivée au club présidé par Ángel Torres signifie faire un “bond en avant” dans sa carrière.

«Le Getafe m’a fait confiance et je ferai tout mon possible pour tout retourner sur le terrain. Je tiens à vous remercier. Je suis venu ici parce que je veux continuer à grandir dans ma carrière. Je sais ce qui se fait au Getafe. Il fonctionne très bien Eh bien, je connais plus ou moins le jeu et je m’identifie à lui. C’est un club sérieux “, a-t-il déclaré.